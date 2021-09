Se billedserie Herlufshave bliver navnet, når de tidligere sygehusboliger er klar til udlejning. Foto: Nordicals

Ny investor vil udleje sygehusboliger til alle

Næstved - 03. september 2021 kl. 04:43 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Region Sjælland har solgt de tidligere medarbejderboliger ved Næstved Sygehus til Boligselskabet Sommerhaven. Jacob Lisby, der er direktør i Boligselskabet Sommerhaven fortæller, at man forventer at udleje de første lejligheder allerede om et par måneder.

- Der skal males og høvles gulve, men ellers er lejlighederne i det store hele i god stand, siger Jacob Lisby.

Den nye ejer har døbt boligområdet Herlufshave.

De syv boligblokke lejligheder er opført i 1959-1965 til at huse sygehusets personale - læger, sygeplejersker og ikke mindst sygehusets mange studerende. Boligerne har stået tomme de seneste to år, mens regionen har forberedt sig på at sælge.

Konceptet for det nye ejendomsselskab Sommerhaven, som har eksisteret i mindre end et år er, at man gerne vil udbyde lejligheder, som almindelige mennesker har råd til.

- Det vigtigste er, at alle kan være med, siger Jacob Lisby.

Derfor skal man ikke forvente at køkkener og badeværelser er samme standard som i nybyggeri. Lejlighederne i Herlufshave kommer til koste fra 4000 kroner om måneden for de billigste 1-værelses. Ønsker man en 5-værelses med udsigt over skoven begynder priserne ved 10.000 kroner om måneden.

Forelsket i Næstved Ifølge Byggechef i Regions Sjælland, Esben Wong er salgsprisen endt på 85,1 millioner kroner. Boligselskabet Sommerhaven har dog kun betalt et depositum på godt en million kroner, og ikke før det fulde beløb er indbetalt den 23. oktober vil ejendommene blive overdraget. Det kan dog tænkes at Ejendomsselskabet Sommerhaven og Region Sjælland bliver enige om at fremskynde betaling og overdragelse.

Jesper Jensen er erhvervsmægler hos Nordicals Sjælland, der lavede udbuddet for Region Sjælland fortæller at interessen for at byde var stor,. Årsagen er, at det er sjældent, at så mange tomme lejligheder udbydes samlet.

For folkene bag Boligselskabet Sommerhaven var der ingen tvivl om, at man gerne ville have de syv boligblokke på Herlufsvænge bag Næstved Sygehus.

- Vi forelskede os med det samme i Herlufshave. Det er meget unikt.

- Ikke bare i Næstved, men i hele Danmark at, finde et område så centralt i en af Danmarks bedste byer, helt op til Danmarks smukkeste skov med masser af grønne arealer, siger Jacob Lisby.

Fælles arealer Indtil Boligselskabet kan går i gang med at gøre lejlighederne klar til indflytning vil man den kommende tid begynde med at gøre fællesarealerne stand.

-Vi vil med Herlufshave skabe et grønt miljø for en bred vifte af lejere på tværs af generationer.

- Det betyder, at vi vil tilbyde legepladser, fitnessfaciliteter, legerum, fællesrum og selskabslokaler, fortæller direktør Jacob List.

Ejedomsselskabet Sommerhaven er ny på markedet, og ejer indtil nu 16 lejligheder i forskellige ejendomme i Næstved, men er interesseret i at udvikle forretningen til andre danske byer. Herlufshave er selskabets hidtil største projekt.

- Vi er startet Næstved fordi vi ser det som en attraktiv by med et godt byliv og natur tæt på, siger Jacob List.

Nye i branchen Selv er Jacob List 23 år og jurastuderende, og nu også direktør i Ejendomsselskabet Sommerhaven. Manden med pengene og ejer af selskabet er Mads Faurholt-Jørgensen, 36 år og serieiværksætter bosiddende i London.

Hans selskaber spænder fra investering over prissammenligningsportaler til rekruteringsvirksomhed, konferencer og direktørnetværk.

- Han er relativt ny indenfor ejendomsinvestering i Danmark, men Ejendomsselskabet Sommerhaven har allieret sig med gode folk, som kender branchen, siger erhvervsmægler Jesper Jensen fra Nordicals Sjælland.

Han fortæller at det er Region Sjælland, der har valgt at sælge til den højestbydende, frem for at vælge en kendt aktør fra ejendomsbranchen.

