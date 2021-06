Se billedserie Her er visionen om siloen transformeret til hotel og museum for uønsket kunst. Illustration: Niels Bjerre

Ny idé: Siloen skal forvandles til hotel og museum for uønsket kunst

Næstved - 13. juni 2021 kl. 10:47 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Hvad stiller vi op med den gamle DLG-silo på havnen?

En god gang dynamit og den er sprængt i tusind stykker - eller en nænsom renovering, der forvandler det 30 meter høje betonrør til et herligt hotel med 24 værelser og et tilhørende museum?

Niels Bjerre er mest til det sidste. Han er arkitektstuderende i Århus og har netop afleveret sit 9. semester projekt, der transformerer siloen til et nyt museum for uønsket kunst og monumenter samt et tilhørende hotel i samme omgang.

- Det er ikke helt hul i hovedet, selvom det utivlsomt vil kræve utallige ingeniørtimer at regne på, hvad der kan lade sig gøre i den gamle silo fra 1936, fortæller Niels Bjerre, der fik til opgave at omdanne siloen til hotel og museum for såkaldt uønsket kunst på den centrale adresse i hjertet af Næstved.

- Uønsket kunst er alt det vi ikke længere vil have stående, fordi det signalerer Danmarks fortid som imperialistisk undertrykkelsesmagt, ligesom du også ser det flere steder i Østeuropa, hvor Stalin og Lenin er havnet på lignende museer, forklarer Niels Bjerre, der stod overfor en enorm opgave med at indrette siloen til noget brugbart.

- Dybest set er den alt for stor, så jeg har koncentreret mig om sydsiden, hvor der er indrettet 24 hotelværelser af 40 kvadratmeter i de runde silorør, samt fire konferrenceværelser og restaurant og café, fortæller den 29-årige arkitektstuderende, der er færdiguddannet i februar.

Opgaven har været at bevare siloens visuelle identitet samtidig med, at der bygges nyt og nænsomt på havnearealerne.

- I siloen har jeg delt den over på midten, hvor man i den ene del vil opleve et 'sanserum', med frit kig til toppen og opleve den rummelige kvalitet af det frie kig til toppen. Da man aldrig vil bygge på den måde i dag, med mindre det er erhverv, har jeg holdt det rent, så man får den oplevelse, man ikke oplever mange andre steder.

På havnen har havneformand Kristian Skov-Andersen (V) også haft mulighed for at granske projektet. Han siger tak til Niels Bjerre for at interessere sig for byens ve og vel, men tilføjer i samme åndedrag.

- Jeg kunne godt have tænkt mig noget andet og mere visionært på byens fornemste adresse og jeg synes ikke projektet rammer plet. Men herligt med drømme og visioner - uden dem kommer vi aldrig videre, siger Kristian Skov-Andersen

Helt aktuelt har havnen søgt nedrivningstilladelse til den gamle sidebygning på Vestre Mellemkaj. Den er i sølle forfatning med omfattende skader i betonen og nedrivningen er en forudsætning for at, havnen kan komme videre med renovering af kajarealerne, pointerer havneformanden.

- Der er næppe nogen, der vil gøre indsigelse mod at vi river sidebygningen ned. Den er tæret og når vi begynder at spunse havnen vil der ske endnu større skader. Derfor har vi søgt kommunen om nedrivningstilladelse, siger Kristian Skov-Andersen.

Selve siloen er af Kulturarvsstyrelsen vurderet med en høj bevaringsværdi i kategori tre, hvor ét er den højeste værdi. Og dermed er det stadig et åbent spørgsmål om den kan forvandles til et varigt vartegn for Næstved Havn eller om den er bedst tjent med en gang dynamit, der kan skabe plads til nye bygninger på byens bedste adresse.