Ny gasledning: Beboere trætte af energiprojekter

Gas til mere klimavenlig produktion på Sukkerfabrikkerne på Lolland og Falster er et af formålene med at anlægge en gasledning fra Everdrup ved Næstved til Nakskov. Men beboerne i den østlige del af Næstved kommune føler sig allerede trætte og opgivende allerede inden høringen for alvor er startet. De er endnu ikke helt i mål med det sidste store gasprojekt, gasledning Baltic Pipe, der også går gennem området.