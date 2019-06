Tobias Nyberg er ny forpagter af cafeteriet i Holmegaard Hallen, som han vil omdanne til sportscafé. Her står han foran forsamlingshuset i Holme-Olstrup, hvor han har været vært siden 1. november 2018. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ny forpagter åbner sportscafé

Ny forpagter er indehaver af Madtrylleriet, Tobias Nyberg. Han har overtaget forpagtningen af Holmegaard Hallens cafeteria og er i fuld gang med at indrette lokalerne. Tobias Nyberg har planer om at omdanne cafeteriet til sportscafé.

Siden 1. juni 2017 har Café Holmeren forpagtet Holmegaard Hallens cafeteria på Glasværksvej 1 i Fensmark. De havde sidste åbningsdag den 26. maj og er nu flyttet til Gelsted for at fusionere med Café Karma.

