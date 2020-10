Marlene Pedersen, indehaver af My Heaven i Kindhestegade, er nu formand for Næstved Cityforening. Fotos: Helle Hansen

Ny formand brænder for fællesskabet

Den nye formand for Næstved Cityforening, Marlene Pedersen, vil gerne være med til at skabe noget, som giver mere værdi for både de enkelte medlemmer og fællesskabet. Hendes hjerte banker for Næstveds bymidte.

- Jeg brænder vildt meget for fællesskabet, for sammenholdet i bymidten, siger 42-årige Marlene Pedersen, som i sidste uge blev udnævnt til ny formand for Næstved Cityforening.