Ny folketingskandidat fra Næstved

Liberal Alliance Sjællands Storkreds har valgt John Axelsen som kandidat til det kommende folketingsvalg. Partiet fik sidste gang valgt otte kandidater fra landets største storskreds, så det er langt fra urealistisk at få en lokal fra Næstved i Folketinget efter næste valg, vurderer formand for LA Næstved, Jacob Jensen. - Bedre infrastruktur, mindre bureaukrati og mere frihed til den enkelte er et udpluk af de sager jeg vil kæmpe for, udtaler John Axelsen i en pressemeddelelse. Den nye Folketingskandidat er iværksætter med virksomhed i København, flittig togpendler og er også engageret lokalt som formand for bestyrelsen på Ellebækskolen og i I.F. Kildemarken.