Velkommen til kvarteret. Den kommunale kæmpeinvestering på 222 millioner kroner i ny svømmehal skal bane vej for et helt nyt boligområde med egen folkeskole, daginstitution, sportshal og klimasø.

Ny folkeskole på vej til ny bydel

Dermed fejler ambitionerne ikke det mindste for udbygningen af den store mark i det lettere kuperede terræn mellem Østre Ringvej og Ring Øst. Den endelige plan opererer med 820 nye boliger og en helt ny bydel, hvor Stenlængegårdsvej bliver omdrejningspunktet for nyt liv i byen og hvor der allerede er klargjort et område til nyt boligbyggeri på det areal, der vender ned mod Ellebækken.

Næstveds nye svømmehal skal omkranses af folkeskole, daginstitution, sportshal, klimasø og et bykvarter med seks karréer. Det fremgår af det lokalplanforslag for udbygning af Stenlængegårds-kvarteret, som kommunen i dag sender i offentlig høring,

