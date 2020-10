- Jeg er meget stolt over at være blevet tilbudt stillingen, da jeg holder meget af BonBon-Land. Jeg ser store udviklingsmuligheder i parken, så jeg glæder mig enormt meget til det videre arbejde og hvad der ellers måttekommeaf nye tiltag, siger Lars Fahlmann. Foto: Anders Ole Olsen

Ny direktør i forlystelsespark: Investeringer står øverst på listen

Lars Fahlmann kan nu tage de lange briller på som direktør for BonBon-Land, i og med han pr. den 1. oktober har fået fjernet ordet »konstitueret« foran direktørtitlen. Han overtog jobbet i maj efter den daværende direktør Mattis Wilmms, som døde pludseligt og uventet men helt naturligt af et hjertestop.

