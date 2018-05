Ny dille: Bøde for særlig computerspilskniv

- Ofte er der tale om, at de unge kender kniven fra computerspillet Counter-Strike. De vil så gerne have kniven i virkeligheden, uden at drømme om at tage den med i det offentlige rum. Og de er slet ikke klar over, at man kan blive straffet for blot at have anskaffet våbnet, siger politikommissær Torben Kloster fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der i stedet anbefaler de unge at nøjes med at se på våbnet på computerskærmen.