En klynge af pendlere venter på »den blå« togbus, der kører direkte til Ringsted. Foto: Jeppe Sahlholdt

Ny dag nye problemer: Togbusserne skaber stadig kaos

Næstved - 01. september 2021 kl. 15:59 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Onsdag var tredje morgen i træk, hvor en klynge af pendlere frustreret måtte vente på deres togbus fra Næstved Station. To busser brød sammen på landevejen og man har været for længe om at sætte ekstra busser ind, erkender informationschef hos DSB.

Pendlerne måtte spejde forgæves efter togbussen med afgang mod Ringsted klokken 4.48 onsdag morgen.

Klokken 5.04 var bussen stadig ikke trillet ind på parkeringspladsen, og en buschauffør fra bussen mod Køge måtte ringe til centralen for at finde årsagen.

Bussen var brudt sammen på landevejen, og pendlerne fik hverken en tidshorisont eller information om nye afgange. Til sidst mistede de også tålmodigheden.

Fire pendlere endte med at tage en taxa for at nå toget i Ringsted klokken 6.30, og imens fik frustrationerne frit løb på stationen blandt de resterende pendlere.

- Det er helt væk, siger Robert Hansen. Han er formand for Næstved Pendlerklub, og han har sammen med resten af pendlerne mellem Nykøbing Falster og Ringsted været hårdt prøvet det seneste halvandet år. Siden 29. marts sidste år og frem til på tirsdag har der været indsat togbusser på dele af strækningen i 350 ud af 528 dage.

Sovende chauffør Der er indsat togbusser på strækningen mellem Nykøbing Falster og Ringsted frem til på tirsdag i næste uge på grund af sporarbejde, men togbusserne har langt fra kørt, som de skulle. Udover forsinkede, manglende og proppede busser, fik flere rejsende fra Næstved tirsdag morgen klokken 8.40 sig lidt af en forskrækkelse.

Chaufføren var ifølge TV2 Øst så søvnig, at flere passagerer satte sig op ved førersædet og snakkede med ham for at holde ham vågen. Da han kørte fra stationen, kørte han først mod Slagelse og måtte desorienteret lave en U-vending, fortæller øjenvidner til mediet.

Robert Hansen fra Næstved Pendlerklub har ikke ord for, hvor slem situationen ifølge ham er. Sovende chauffører og manglende busser er under al kritik, når DSB så længe har vidst, at der skulle indsættes togbusser på strækningen, mener han.

- Alle kan have en dårlig dag, men det har været kaotisk lige siden togbusserne blev sat ind i fredags. Men det kommer efterhånden ikke som nogen overraskelse, siger han.

Robert Hansen har på vegne af pendlerklubben i Næstved arrangeret et møde med De Konservatives traikordfører Niels Flemming Hansen.

- Det er ikke mange pendlere, jeg mødes med, men Robert fra Næstved er altid god at kaste bolde op af væggen med. Vi får altid fundet på nogle konstruktive løsninger, så jeg glæder mig til at drøfte situationen. Der er ingen tvivl om, at pendlerne fortjener en garanti om, at de bliver fragtet sikkert frem og tilbage. Også når der er sporarbejde, siger han.

Ærgerlig situation Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB har brugt det meste af ugen på at beklage, at passagerer har ventet forgæves på togbusserne. Han bekræfter, at der onsdag morgen var problemer med nedbrudte busser.

DSB har 30 busser kørende på vejene og 10 busser på standby, som skal træde til, hvis en bus eksempelvis bryder sammen. Togbusserne kører 200 gange om dagen, og overordnet kører de, som de skal, fortæller informationschefen. Men han ærgrer sig over, at der i så mange dage i træk har været problemer for passagererne.

- Det har smuttet et par gange, og det er super ærgerligt, erkender Tony Bispeskov.

Adspurgt, om DSB har kalkuleret rigtigt med 40 busser, svarer han, at man i mandags opskalerede antallet af busser, og at man nu har ramt et »rimeligt niveau«.

- Busselskabet har lavet nogle menneskelige fejl, og vi ramte ikke præcis med antallet af busser i mandags, og det skal vi have rettet op på hurtigst muligt, lyder det.

