Filialchef Jesper Ulrik Skallergård er meget tilfreds med de ni måneder, han har stået i spidsen for Semler Argos afdeling i Næstved. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny chef i Semler Agro: Tilfreds med medarbejdernes indsats i en coronatid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny chef i Semler Agro: Tilfreds med medarbejdernes indsats i en coronatid

Næstved - 31. marts 2021 kl. 07:10 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

I sommeren 2020 ansatte Semler Agro Jesper Ulrik Skallergård som ny filialchef og afdelingsleder for deres sjællandske hovedcenter i Næstved. Den 45-årige overtog tøjlerne efter 11-års erfaring fra maskinbranchen, og det var lige på og hårdt for den nye boss, som efter ni måneder i jobbet kan se tilbage på et begivenhedsrigt år.

Fælles indsats Den nye chef blev ansat lige midt i orkanens corona-øje, hvor arbejdsgangene hos Danmarks største maskinhandel og forhandler af landbrugsmaskiner, Semler Argo, var i gang med at blive revurderet.

Til at beskrive de første ni måneder i jobbet som filialchef hos Semler Agro i Næstved, tyr Jesper Ulrik Skallergård til en sportsmetafor, som bedst betegner den opgave, som alle i virksomheden har oplevet.

- I en tid med stor usikkerhed opstår der et behov for, at alle medarbejdere rykker tættere sammen i bussen. Det kan sammenlignes med at skulle styre et fodboldhold af dygtige individualister og få dem til at arbejde sammen og spille hinanden bedre. Heldigvis er jeg omgivet af yderst kompetente og professionelle folk, der arbejder en vis legemsdel ud af bukserne for at skabe en god forretning. Trods corona har mine medarbejdere udvist en stor evne til at løse de udfordringer, vi har mødt. Ligegyldigt, hvordan verden omkring os ser ud, har landmanden brug for, at vi står klar til at hjælpe for enden af marken, siger Jesper Ulrik Skallergård i en pressemeddelelse.

Hvad er Semler Agro? Semler Agro er en landsdækkende maskinhandel, som har en ambition om at være den bedste samarbejdspartner for landbruget i hele Danmark.

De beskæftiger cirka 250 medarbejdere fordelt på 13 lokationer og har mere end 80 rullende værksteder, som tilbyder en stærk og effektiv service samt rådgivning. Nogle af deres kendte brands er John Deere-landbrugsmaskiner, mens de er eneforhandlere af Väderstad (jordbearbejdningsmaskiner), Kramer (Hjul- og teleskoplæssere) og Sulky(gødningsspredere).

Bedre rum for udvikling Et andet vigtigt kardinalpunkt for Jesper Ulrik Skallergård har været at udvikle den nye generation af dygtige medarbejdere, som skal være med til at tegne og vise vejen for fremtidens landbrug og maskinhandel. Det gør de bedst ved udvikling, og de udvikler sig bedst under ansvar, og hvis de får lov til at være med fremme i frontlinjen, hvor de selv kan være med til at træffe beslutningerne, mener han.

- Som jeg ser det, har branchen ikke været helt dygtige nok til at uddanne tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til at dække det voksende behov, vi oplever rundt om i hele landet. Vi har derfor et ansvar for at udvikle vores medarbejdere, men også skubbe vores lærlinge længere frem. Vi ønsker at skabe det ideelle udviklingsmiljø for vores medarbejdere, så vi også i fremtiden kan tiltrække gode lærlinge og have branchens bedste medarbejdere, afslutter Jesper Ulrik Skallergård.

Det øgede fokus på medarbejderne og lærlingene har vist sig at bære frugt, da en af Næstvedfilialens lærlinge blev udtaget til Danmarks Bedste Lærling 2020, der dog er udskudt på grund af corona.

relaterede artikler

Is på lokale råvarer: Ismageri åbner i det gamle glaspusteri 23. marts 2021 kl. 18:21

Kendt fra Løvens Hule: Lokal iværksætter skaber millionoverskud 22. marts 2021 kl. 04:32