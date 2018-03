Kunne Havnegade se sådan ud engang i fremtiden? Foto/tegning: Næstved Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ny bylivsgruppe søger medlemmer: Skal udvikle bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bylivsgruppe søger medlemmer: Skal udvikle bymidten

Næstved - 23. marts 2018 kl. 09:36 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Bymidte skal udvikles, og hvem kender byen bedre end dens borgere? For at inddrage borgere og bymidtens professionelle aktører har byrådet besluttet at nedsætte en gruppe, der sammen skal videreudvikle byen. Til det formål får gruppen 200.000 kroner, som den selv kan råde over.

Læs også: Næstved får investeringspulje

Gruppen vil komme til at bestå af omkring 12 personer, og du har mulighed for at blive en af dem. Således leder kommunen efter fem idérige mennesker, som er meget engagerede i bymidtens udvikling, der kan tilslutte sig syv professionelle aktører fra blandt andet turistforeninger, kulturlivet og Næstved Cityforening.

- Vores bymidte er vores alle sammens. Det er derfor meget vigtigt, at vi inviterer borgerne med til at påvirke, i hvilken retning byen skal bevæge sig, og at de selv er med til at bevæge den, siger Linda Frederiksen (S), formand for Kultur- og Demokratiudvalget.

Den nye gruppe bliver en vigtig aktør i at videreudvikle og sikre stemning og aktiviteter i bymidten i samarbejde med kommunen. Det glæder Næstved Cityforenings formand, Lars Børsting:

- Næstved Bymidte har rigtigt meget at byde på. Det er en kombination af attraktivt handelsliv, et spændende restaurationsmiljø, hyggelig torvehandel, historiske bygninger, unik gavlkunst og et rigt kulturliv. Bymidten skal udvikle sig sammen med brugerne af denne, derfor ser vi frem til at samarbejde med de mange aktører samt brugere af byen i bylivsgruppen, siger han og fortsætter:

- Vi løfter bymidten bedst, når vi løfter i flok. På den måde får vi alle perspektiver, idéer og synspunkter med i processen. Vi glæder os til at byde endnu flere velkommen i bymidten.

Hvis man ønsker at gøre en forskel og skabe mere liv i Næstveds historiske centrum, så skal man skrive et par ord om sig selv, og hvad man brænder for at skabe i bymidten. Det sendes til Center for Plan og Miljø på blivhoert@naestved.dk inden 18. april.

relaterede artikler

Markant ændring i byen: Historisk statue får nye omgivelser 21. marts 2018 kl. 16:01

Sjællands bedste handelsby 21. marts 2018 kl. 05:55