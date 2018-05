Arbejdet med den nye butik skrider fremad.

Ny butik klar til at rykke ind i nedlagt Kiwi

Næstved - 31. maj 2018 kl. 15:31 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den 18. juni kan Sanistål byde kunderne i Næstved indenfor i en ny og mere moderne butik i Ringstedgade 143 - der, hvor den nu nedlagte Kiwi-butik lå. Sanistål rykker dermed efter mere end 50 år på Erantisvej videre.

- Næstved er et vigtigt marked for os, og vi er rigtig glade for at være i byen. Nu får vi bedre mulighed for at præsentere vores brede produktsortiment til den professionelle håndværker, siger Claus Jæger Nørbjerg, salgsdirektør for butikkerne i Sanistål.

På den nye adresse er bygningen nu ved at blive renoveret, og den får også tilføjet et højlager på fire meter, så Sanistål kan have flere varer på lager end tidligere. Den nye butik bliver på 1100 kvadratmeter.

Om flytningen på mindre end en kilometer siger regionschef Niklas Almqvist:

- Den nye butik ligger lige ved et lyskryds, så den er let at komme til og fra. Den ligger tættere på byen og omfartsvejen, så beliggenheden er helt perfekt både for håndværkere, der arbejder i og uden for Næstved.

Lokalerne i Ringstedgade nåede at stå tomme i over to år.

