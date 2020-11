Se billedserie I lokalerne i Østergade vil der jævnligt blive arrangeret brætspilsturneringer for folk med hang til drama og eventyr.

Send til din ven. X Artiklen: Ny butik: Her er det helt okay at blive kaldt en nørd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny butik: Her er det helt okay at blive kaldt en nørd

Næstved - 14. november 2020 kl. 12:32 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Da Thomas Rasmussen var dreng, var Pokemon-feberen på sit højeste, og spillet med at træne de små væsener var et hit i hvert et ledigt frikvarter. Feberen lagde sig i takt med at Thomas voksede sig større, og da han som 20-årig flyttede hjemmefra, fandt han sine gamle pokemon-kort, gemt af vejen under sengen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Brætspil sælger under coronakrisen 24. marts 2020 kl. 09:30

Man går aldrig galt i byen med et brætspil eller to 22. marts 2020 kl. 09:10

Game of Thrones i udkanten af Kalbyrisskoven 22. juli 2019 kl. 14:33