Ny brudekjoleforretning åbner i dag

- Jeg husker datoen temmelig tydeligt, for det var dagen efter min bryllupsdag, jeg gik i gang med at sy og designe brudekjoler, fortæller Gitte Nielsen, der er vokset op i Kostræde Banker og de seneste mange år har boet i Vordingborg. Her har hun haft sin egen enkeltmandsbutik inden hun fandt egnede lokaler i Næstved, lige over for Næstved Sygehus.