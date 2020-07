Ny boss i brugsen

Allan er gift og har et barn. Han er oprindelig fra Klemensker på Bornholm, men har længe haft ønske om at komme ud af storbyen når et passende job bød sig. Det blev Mogenstrup, hvor han nu tiltræder den 3. august.

- Dagli'Brugsen i Mogenstrup har inden for det sidste år gennemgået en større renovering og lever nu op til det nyeste koncept i kæden, så Allan får de bedste forudsætninger for indtræden i sit nye job til glæde for kunder og brugsens 1867 medlemmer, udtaler formanden for bestyrelsen i Dagli'Brugsen i Mogenstrup, Flemming Wrist-Knudsen.