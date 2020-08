Rune Christensen er flyttet til Næstved for to et halvt år siden. Nu vil han i byrådet.

Ny borgmesterkandidat skal giftes på lørdag

Næstved - 10. august 2020 kl. 14:31 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rune Kristensen er de konservatives bud på en ny borgmesterkandidat til kommunalvalget i november 2021.

Han er 38 år og arbejder med kommunikation i Danske Bank.

Rune Kristensen er født på Lolland og blev politisk aktiv i Konservativ Ungdom som 18-årig.

Politik har ikke blot være en interesse for Rune Kristensen. Politik har også været hans levebrød. Blandt andet som politisk rådgiver for det konservative folketingsmedlem Nasar Khader og blogger på TV2 og i Jyllands-Posten. Særligt stolt er han over sin indsats som kampagneleder for den konservative Jan Boye, som væltede 68 års socialdemokratisk bystyre i Odense i 2006.

Rune Kristensen er tilflytter.

En egenskab han har tænkt sig strategisk at udnytte i lokalpolitik.

Nemlig at kunne se tingene en smule udefra og stille spørgsmålstegn ved det, som andre tager for givet.

Det næste stykke tid vil han sammen med det konservative byrådsmedlem Anette Brix køre rundt i enhver afkrog af kommunen. I bus eller bil.

Mærkesagerne er motorvej til Rønnede kombineret med en plan for, hvordan der skabes flere arbejdspladser lokalt.

- Så folk ikke pendler ud af byen for at komme på arbejde, siger Rune Kristensen.

Han mener, at Næstved-området har et stort uforløst potientiale inden for turismeerhvervet.

- Barren skal hæves i Næstved. Vi har set det med arenaen og havnen, og det samme var tæt på at ske med den ny svømmehal, siger Rune Kristensen.

For to et halvt år siden fik kærligheden ham til at bytte en lejlighed i det centrale København ud med et liv i Næstved.

Han bor i Lille Næstved-kvarteret tæt på Suså med sin kæreste Anna, en bonussøn og en fælles søn.

Rune Kristensen skal giftes næste lørdag i Herlufsholm Kirke.