Se billedserie Politimanden Martin Q. Magnussen har arbejdet med sagen siden 2011 og intensivt i de seneste seks år. Historien tog sin begyndelse, da Martin Q. Magnussen var 14 år. Her hørte han om familiemedlemmet Alvid Frederiksen. Alvin Frederiksen har været tabu, fordi han under 2. Verdenskrig meldte sig til Waffen SS sammen med tusindvis af andre danskere for at kæmpe på tysk side - primært på Østfronten. Martin Q. Magnussen nysgerrighed var pirret, men det var først, da han som 17-årig skulle skrive sin afsluttende opgave i gymnasiet, at han kom i gang. Det var her han første gang stiftede bekendtskab med Rigsarkivet.Alvid Frederiksen kom fra Norge, men flyttede til Odense, hvor han kom i kontakt med nazistiske kredse. Via sin chef blev medlem af nazi-partiet i Danmark DNSAP.Han meldte sig til Waffen SS og kæmpede på Østfronten, hvor han faldt 13. februar 1944 ved byen Narva, i det der dengang hed Sovjetunionen. I dag ligger byen i det østligste hjørne af Estland lige på grænsen til Rusland. Han var en bandit og en slagsbror. Han blev mere og mere tosset. Han provokerede ved at synge tyske sange, når han var hjemme. Det endte i slagsmål. Alvid Olsen er ikke længere tabu i familien, som synes, det har været spændende at lære mere om det sorte får. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Ny bog og tv-dokumentar: Hvor er de forsvundne nazidokumenter ?

Næstved - 07. november 2019 kl. 16:40 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Først kom bogen De Forsvundne Nazidokumenter og nu kommer tv-dokumentaren.

Bogen afslører, hvad der virkelig foregik, da to tyve stjal i tusindvis af dokumenter fra Rigsarkivet.

Det er Næstved-politibetjenten Martin Q. Magnussen, der er forfatteren til den nye bog, og han er også hovedperson i den TV2-dokumentar, der bliver sendt i aften torsdag.

Martin Q. Magnussen afslører, at det langt fra er hele sandheden, der kom frem ved retssagen i 2013 - snarere tværtimod.

De to tyve - begge med tilknytning til Hells Angels og nazi-veteranmiljøet i København - erkendte forbrydelsen og blev idømt henholdsvis et år og ni måneder og to år for tyveriet af tusindvis af dokumenter om de danske østfrontsfrivillige under 2. Verdenskrig. Dermed forventede Rigsarkivet og offentligheden, at den sag var lukket.

Men Martin Q. Magnussen ville det anderledes.

Bogen udkom for en måneds tid siden og fik flotte anmeldelser. Foto: Grønningen



Den danske SS-mand Det begyndte i 2011, hvor Martin Q. Magnussen kom undervejs med, at der forsvandt dokumenter fra Rigsarkivet - det er blandt andet den seddel, der blev fundet på Kaj Munks lig efter mordet på ham i 1944.

Martin Q. Magnussen har på nettet ligeledes set dokumenter, der handlede om den danske SS-mand Kaj Buchardts straffesag. Han vidste, at de dokumenter kun kunne stamme et sted fra - nemlig Rigsarkivet.

- Jeg kontaktede Rigsarkivet og fortalte om det. Jeg blev indkaldt til et møde, og da jeg selv havde et ærinde på arkivet, kom jeg lidt tidligt. Den gang skulle man skrive sig ind i en bog og til min store overraskelse så jeg navne på de to, jeg mistænkte for at stå bag tyveriet, stå i bogen, siger Martin Q. Magnussen.

Det var Henrik Irdan og Kim Dorph Vinter, og han ventede og holdt øje. Tre gange den morgen observerede han, at de to mænd stjal dokumenter. Det meddelte han efterfølgende til ledelsen på Rigsarkivet, der valgte at melde det til politiet.

Efter en del forsinkelser slog politiet til og fandt kassevis af dokumenter, som de to havde stjålet. Så rullede sagen, som endte med dommen i 2013. Og nu er det, at det bliver rigtig spændende.

Totalt antiklimaks Retssagen var en parodi. De to tyve erkendte alle forhold, og domstolen droppede at føre alle vidnerne og gik direkte til domsafsigelse. Inge af de dømte valgte at anke dommen.

Martin Q. Magnussen troede, at der var styr på sagen, men han blev klogere.

- Jeg tænkte: Hvad sker der? Det var et totalt antiklimaks. Jeg skulle selv have vidnet, siger han.

Samme aften blev han kontaktet af en samler, som kunne fortælle noget, der fik ham til at grave sig dybere ned i sagen.

- Jeg vidste, der var noget galt, siger han.

Rigsarkivet meddelte, at alle arkivalier var tilbage på plads, men Martin Q. Magnussens kilde kunne fortælle, at der stadig var masser af dokumenter i omløb - det var en dækhistorie, mener han.

- Det passede ikke. Min kilde havde set massive mængder materiale sprøjte ud på messer.... Det måtte blive til en bog, for ingen siger sandheden, siger han.

Alvid Frederiksen og konen Alvilda. De blev separeret i forbindelse med krigen. Martin Q. Magnussen fortæller, at hun til den gamle politirapport fortalte, at han alligevel aldrig var hjemme. Alvid Frederiksen var den indirekte årsag, til at Martin Q. Magnussen fik sin gang på Rigsarkivet. Privatfoto



Ledte i 1500 kasser Martin Q. Magnussen dykkede ned i miljøet. Han fik adgang til alle de kasser som de to dømte tyve havde haft adgang til. Det var 1500 dokumentkasser.

- Det tog tid. Jeg skulle jo bevise det, siger han.

Han opdagede flere og flere mangler, og i 2018 måtte Rigsarkivet går ud og meddele, at man tog fejl. Der mangler stadig tusindvis af dokumenter fra den danske nazi-tid.

- Jeg fandt mange mangler, som min kilde havde set på messer, siger han.

Det er især retsdokumenter, dagbøger og fotos fra de danskere som meldte sig til Waffen SS og kæmpede for nazisterne på Østfronten, der mangler.

- De to tyve har lavet et hul i Danmarkshistorien. Det er ekstremt, siger han.

Sidste nyt ifølge Martin Q. Magnussen Sagen om De forsvundne Nazidokumenter har været oppe i Kulturudvalget i Folketinget, og kulturminister Rasmus Prehn (S) har forkastet Rigsarkivet redegørelse, og han har bedt dem lave en ny.







Kulturministeren er også kaldt i samråd i Kulturudvalget. Det ser ud til at sagen får et politisk efterspil. Martin Q. Magnussen glæder sig over, at hans arbejde begynder at få konsekvenser.







Københavns Politi nægter stadig at give Martin Q. Magnussen aktindsigt i retssagen om de to arkivtyve, men han har en forventning om, at det sker på et tidspunkt.











Martin Q. Magnussen har klaget til Justitsministeren og forventer snart svar.







Rigsarkivet har løsnet grebet om sagen og er begyndt at sende en stribe aktindsigter til Martin Q. Magnussen. Her kan han se, at Rigsarkivet og Københavns Politi har samarbejdet om at blokere hans anmodninger om aktindsigt.







Martin Q. Magnussen har også været hemmeligt undersøgt af Kammeradvokaten for overtrædelse af arkivloven i sagen om nazisvindleren Hugo Plaun. Pris 100.000 kroner. Martin Q. Magnussen blev pure frikendt.

Jeg er stolt Martin Q. Magnussen fortæller, at der blandt top 20 af danske samlere af nazimemorabilia er et ekstremt tavshedskodek. De har hverken hørt eller set noget, men de handler.

Med al den fokus der har været på sagen, frygter han, at de vigtigste dokumenter er solgt til USA. Han foreslår, at man giver folk, der ligger inde med det stjålne materiale, frit lejde, så Danmark kan få noget af sin tabte historie tilbage.

- Nu jagter de dem. Det er åndssvagt, siger han.

Det store tyveri har betydet, at alle dokumenter på Rigsarkivet nu bliver skannet, så man ikke får adgang til originalerne. Der er sat overvågning op, og der sidder vagter.

- Der er kommet noget godt ud af det. Det er blevet svært at stjæle, siger han.

Det er ikke kun nazidokumenter, der har tyves bevågenhed. Martin Q. Magnussen fortæller, at der mangler tegninger af skibe udført af de gamle søhelte Peder Tordenskjold Wessel og Niels Juel.

- Der mangler også breve fra Christian 4. brevsamling..... der er også mennesker, der går op i Krigen i 1864, i 1. verdenskrig og Den Kolde Krig, siger han og funderer.

Hvad mon der mangler der?

Martin Q. Magnussen er overrasket over, at han i den grad er blevet modarbejdet - ikke kun af Rigsarkivets ledelse, men også af politi og anklagemyndighed.

Han blev igen og igen nægtet aktindsigt i retssagen. Normalt kan man uden problemer få aktindsigt i en afsluttet retssag, men et nej vedblev med at være et nej.

Han fortæller, at selv Kulturministeren blev fodret med falske oplysninger fra Rigsarkivet.

- De lyver, siger han.

Han gravede i seks år og blev hånet og latterliggjort. Han var på nippet til selv at tro på, at han tog fejl.

- Det handler også om, at man skal have tillid til den information, man får, siger han.

Martin Q. Magnussen holdt fast, og nu er bogen udkommet.

- Jeg er stolt. Jeg synes, den er god, siger han.

Bogen handler ikke kun om tyveriet. Martin Q. Magnussen har også gravet hidtil ukendte historier frem om de danske østfrontsfrivilliges krigsforbrydelser under krigen - blandt andet en episode fra Østrig.

De Forsvundne Nazidokumenter fik flotte anmeldelser, hvor bogen blandt andre fik fem stjerner i Berlingske og Jyllands Posten.

I aften kan man så se TV2's dokumentar Station 2: Det Store Nazikup kl. 20.50.

