Se billedserie Den rutinerede erhvervsmand Torben Johansen er valgt som ny formand for Team Næstved Eliteidræt. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Ny bestyrelse klar med én million til lokalsporten

Næstved - 20. februar 2020 kl. 18:07 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De lokale talenter i Næstved får en økonomisk håndsrækning til at blive endnu bedre. Team Næstved Eliteidræt er klar med støtte til de bedste lokale idrætsudøvere. Det sker ved Mærk Næstved Sport Award torsdag den 5. marts i Herlufsholm Idrætscenter, hvor årets ni kandidater samlet modtager én million kroner i støtte.

Team Næstved Eliteidræt er en selvejende institution, der støttes af kommunen og erhvervslivet. Foreningens formål er at støtte og fremme lokale talenter og eliteidrætsudøvere. Der kan være tale om klubber eller idrætsudøvere på topniveau, hvilket er defineret som øverste række i Danmark - eller klubber der har et talentarbejde, som arbejder med en realistisk plan for, hvordan klubben kommer op på øverste eliteniveau.

Team Næstved Eliteidræt blev stiftet tilbage i januar 2003 og de sidste nye reviderede vedtægter blev vedtaget december 2019. En ny bestyrelse otte 8 medlemmer er valgt blandt repræsentanter fra idrætten, erhvervslivet og Byrådet i Næstved.

Ny formand

Ny formand er Torben Johansen, formand for Næstved Erhvervsforening. Den ny bestyrelse består derudover af næstformand Michael Grochalski der repræsenterer Næstved Idræts Union, Glenny Hansen fra Uddannelsesrådet, Per Sørensen og Diego Gugliotta udpeget af Næstved Byråd, Kenneth Ladefoged Petersen og Rasmus Sørensen fra Næstved Erhvervsforening samt Morten Dolleris der er udpeget af Team Næstved Eliteidræts bestyrelse.

- Den nye bestyrelse glæder sig til at tage fat på arbejdet med at støtte op om den lokale topidræt, som i væsentlig grad medvirker til at markedsføre erhvervslivet og Næstved Kommune som helhed. Vi glæder os jo alle sammen når en af vores lokale idrætsstjerner når helt til tops, udtaler den nye formand Torben Johansen.

Team Næstved Eliteidræt har hentet faglig sparring hos to idrætskonsulenter, Jesper Bruun-Olsen og Per Nørholm Rasmussen, der hjælper foreningen med at finde frem til vinderne.

Aftenen krydres med musikalsk underholdning ved den tidligere Melodi Grand Prix-vinder Søren Poppe og uddeling af ni andre Sports Awards herunder den nye Trelleborgfondens Idrætspris på 25.000 kr.

