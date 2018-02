36-årige Danny Paulsen har lavet en ny app, som fokuserer på deleøkonomi. Her kan brugerne bytte, låne og give deres ting væk.Foto: Jeppe Hee Rømer

Send til din ven. X Artiklen: Ny app vil have dig til at give dine ting væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny app vil have dig til at give dine ting væk

Næstved - 25. februar 2018 kl. 13:09 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du en kontorstol, der bare står og fylder i garagen? Har du et gammelt fjernsyn, du længe har prøvet på at sælge, men som ikke du ikke kan få fem flade øre for? Eller mangler du en hækkesaks til store havedag? Så kan det være den nye app Sharepeeps er vejen frem.

Her kan brugerne låne, bytte eller give ting væk til andre brugere. App'ens ejer og ophavsmand er 36-årige Danny Paulsen, som ikke mener, at alt behøver at koste noget.

- Den her app er ligesom Den Blå Avis, bare hvor alt er gratis, forklarer han.

Det kan måske være svært at forstå, hvorfor nogle vil give deres ting væk, men Danny Paulsen kan ikke se problemer, han opfordrer alle til at tænke over, hvor meget de har derhjemme, som de kan undvære.

- Vi har for mange ting, og det, der er undværligt for dig, er måske uundværligt for andre, siger den 36-årige iværksætter, som håber folk tænker sig om en ekstra gang, inden de smider noget til storskrald.

I dag kan app'ens 2200 brugere søge efter ting at bytte, give væk eller låne i hele Danmark, men planen er, at det inden for en overskuelig fremtid skal være muligt at begrænse søgningen, så der kun søges regionalt. Til sommer vil virksomheder, foreninger og kommuner forhåbentligt også lave små fællesskaber i app'en, som medlemmerne kan søge i.

Ideen til app'en fik Danny Paulsen for lang tid siden, men først i december måned tog han den endelige beslutning om at kaste sig ud i livet som selvstændig. Eventyret er nu blevet en app, hvor alt er gratis.

Selvom alt er gratis for brugerne, skal der selvfølgelig penge i kassen, for at det hele kan løbe rundt, og Danny Paulsen har forretningsmodellen på plads. Virksomheder og foreninger skal kunne købe sig såkaldte »fællesskaber«, hvor medlemmerne internt kan handle med hinanden.

- Jeg inviterer virksomhederne ind i fællesskabet, og lader dem låse døren - de får lov til at styre det, siger Danny Paulsen.

Målet er, at der ikke skal være særligt mange reklamer i app'en, og de, der dukker op, skal være for virksomheder, der deler app'ens bæredygtige profil.

Danny Paulsen har 17 års erfaring med salg og marketing, så han ved, hvad han laver. Han er dog ikke en haj til programmering, og derfor har han allieret sig med eksterne programmører, som får hans idéer til at blive virkelighed.

Sharepeeps gik i luften den 15. februar, så det hele er stadig meget nyt. Alligevel er der allerede 2200 brugere på platformen, og ambitionerne stopper ikke her.

- Om fem år skal Sharepeeps være blandt de største apps inden for deleøkonomi, og forhåbentligt har den spredt sig til resten af Europa også, fortæller Danny Paulsen, som er sikker på, at den nye app bliver en succes.

Den ambitiøse iværksætter regner med at begynde at lave overskud på sin investering i starten af 2019. De penge ryger dog ikke i lommen, men skal investeres direkte tilbage i virksomheden.