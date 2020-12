Ny aktivitet: Psykisk sårbare parres med frivillige venner

Nu får psykisk sårbare i Næstved Kommune en chance for at møde nye mennesker, der ikke fokuserer på diagnoser og journaler.

Formålet med Samværdighed er give mennesker med psykiske sygdomme et pusterum fra systemet, ved at matche dem en frivillig samværsven fra Røde Kors i Næstved eller Fuglebjerg.

Det kan være en stor gave at kunne bidrage til en særlig udsat målgruppes livskvalitet, men det kræver også, at man er tålmodig, robust og indstillet på, at modtagerne nogle gange håndterer tilværelsen lidt anderledes, end de mennesker man oftest omgiver sig med.

Hvis du kunne tænke dig at blive frivillig i Samværdighed, skal du kunne afsætte to til fire timer om måneden på at være sammen med din samværsven og cirka to timer om måneden til at være sammen med de andre frivillige.