I Rådmandshaven sidder medarbejdere fra Center for Arbejdsmarked. Foto: False

Send til din ven. X Artiklen: Ny aftale skal sikre, at ledige reelt søger job hver måned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny aftale skal sikre, at ledige reelt søger job hver måned

Næstved - 06. oktober 2021 kl. 13:25 Af Jeppe Sahlholdt Christensen Kontakt redaktionen

En tredjedel af Næstveds jobparate kontanthjælpsmodtagere gik i efteråret 2020 under radaren og registrerede ikke deres jobsøgning.

Onsdag er kravet til jobparate kontanthjælpsmodtagere blevet skærpet, så dagpengemodtagere og åbenlyst uddannelsesparate og jobparate modtagere af kontanthjælp hurtigst muligt indkaldes til en rådighedssamtale og får en sanktion, hvis de ikke har levet op til rådighedsreglerne og søgt job i en hel kalendermåned.

Undgår systemet Hvis du som borger mister dit arbejde og melder dig som ledig på jobcentret, så bliver der stillet krav til, at du skal søge og registrere jobs mindst to gange om ugen i en digital joblog.

I Næstved Kommune er det ikke alle ledige, som er lige flittige til at registrere deres jobansøgninger.

I en rapport fra Dansk Arbejdsgiverforening fra 2021 viser tallene for Næstved Kommune, at 34 procent af de jobparate kontanthjælpsmodtagere ikke registrerede nogen jobsøgning på joblog i september 2020. Det fortalte Sjællandske i april.

Det bekymrer arbejdsmarkedschef i Næstved Kommune, Torben Bahn Petersen, at så mange ikke rapporterer deres jobsøgning.

- De skal registrere sig, det kan slet ikke diskuteres. Så vi skal blive bedre til at opsøge og vejlede dem, der ikke gør det, sagde han dengang.

Efter onsdagens aftale er holdningen den samme, og Torben Bahn Petersen mener, at det er fornuftigt nok at skærpe kravene, når der er mangel på arbejdskraft. Han peger på en del af aftalen, som måske er en smule overset.

I dag har man kun krav om, at man som jobsøgende søger jobs op til halvanden time væk fra sin bopæl, men med den nye aftale bliver det krav udvidet til at gælde hele landet.

- Her bliver mobiliteten virkelig skærpet, og du kan nu blive mødt med krav om at søge job i Aalborg, selvom du bor i Næstved, siger han.

FH: Intet behov for at stramme yderligere Det er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Kommunernes Landsforening (KL), som onsdag har forhandlet en aftale på plads med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, er overordnet tilfreds med aftalen, som "satser på at få de ledige i Danmark i job fremfor at åbne sluserne for udenlandsk arbejdskraft".

Men hun er ikke begejstret for den hurtige konsekvens ved manglende jobsøgning.

- Vi ved, at de ledige meget gerne vil have et arbejde, og vi mener, at reglerne allerede er stramme i dag. Derfor har vi ikke set behovet for at stramme yderligere, men det var en forudsætning for den samlede aftale," siger Lizette Risgaard i en pressemeddelelse.

Udover muligheden for at sanktionere ledige, indeholder aftalen også et forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af alder.