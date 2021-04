Se billedserie Sjællandskes faste bladtegner Mikael Nielsen gav sin udlægning af affaldssituationen , da der sidste blev rullet en affaldsordning ud i 2018. Illustration: Mikael Nielsen

Ny affaldsordning godkendt: Nu er der 10 ting at sortere

Næstved - 28. april 2021 kl. 10:34 Af Robert Andersen og Kim Palm Kontakt redaktionen

De burde være klar til at tage al skraldet fra 1. juli. Og selv om det ikke er mere end tre år siden, at den forrige skraldeordning blev rullet ud, så er Næstved Kommune klar til at tage fat på endnu en skraldeordning.

Det vedtog byrådet tirsdag aften, og det kommer til at betyde, at alle skal sortere noget mere - hele 10 forskellige fraktioner, som man kalder de forskellige grupper.

Det var et næsten helt enigt byråd, der traf beslutningen. Kun den konservative Thomas palmskov var imod - ikke fordi han er i mod affaldsortering, men fordi der ikke er nogen, der ved, hvad ordningen kommer til at koste, og hvor man skal gøre af det sorterede affald.

- I Lolland Kommune har de regnet på det. De mener, at det vil koste 1300 kroner pr. borger, sagde Thomas Palmskov, som foreslog, at Næstved bad om henstand, ligesom 73 andre kommuner har gjort.

Fire modeller i spil Flere medlemmer erkendte, at han havde ret i, at det vil blive dyrere for borgerne at komme af med deres affald, men ikke i den størrelsesorden. Løsgænger Thor Temte mente, at der drejede sig om cirka 500 kroner, mens Venstres Elmer Jakobsen regnede med cirka 600 kroner. Ingen ved det dog helt eksakt. Alligevel gled forslaget let igennem.

Der var fire modeller at vælge i mellem, og valget faldt ikke uventet på model 2, som det var anbefalet af både Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget. Det sker på baggrund af, at Miljøministeriet har indført en ny affaldsbekendtgørelse, hvor affaldet skal deles op i 10 forskellige kategorier.

Der har i en periode kørt to pilotprojekter med affaldstømning i Vejgården i Herlufmagle og på Halfdan Rasmussens Vej i Næstved, som har gjort kommunens affaldsteam klogere på, hvilken model der er nemmest og smartest for borgerne, og som sikrer den største genanvendelse. Artiklen fortsætter under billedet.

Sådan så det ud, da den nye affaldsordning gav flere affaldsbeholdere i 2018. Foto: Jan Jensen

Tre beholdere Valget faldt på projektet på Halfdan Rasmussens Vej, og dermed er der lagt op til sortering i 10 forskellige fraktioner og tre beholdere - plus en særlig miljøkasse til farligt affald samt en sæk til tekstiler.

Det lyder måske svært. Men det er til at finde ud af, lyder meldingen fra villavejen i det vestlige Næstved. Man får dermed tre beholdere, én der skal tømmes hver 14 dag, én der skal tømmes hver tredje uge og én der bliver tømt hver ottende uge.

Den første er til mad- og restaffald, som vi kender i dag. Beholder nummer to indeholder to fraktioner, én til plast/mad- og drikkekartoner og én til papir/småt pap, mens den tredje beholder ligeledes rummer to fraktioner, én til glas og én til metal.

25.000 spande Den særlige miljøkasse bliver også en nyskabelse. Den røde kasse, der kan rumme 25 liter, må bl.a. indeholde batterier, elpærer, kemikalierester, neglelak- og neglelakfjerner og spraydåser til hårlak og barberskum.

- På miljøkassen er der påsat en adresselabel, som skal udfyldes af borgeren, før det må afhentes på adressen. Ikke fordi vi mistænker borgerne for noget kriminelt, men hvis der pludselig dukker en håndgranat op i miljøkassen, er det rart at vide, hvor den kommer fra, som driftsleder Gert Christensen tidligere har sagt til Sjællandske.

I alt 25.000 nye beholdere er i løbet af sommeren klar til at blive rullet ud på kommunens villaveje. 11.000 borgere bor i lejlighed og de får også ændrede tømningsrutiner, mens sommerhusejerne foreløbig får lov til at beholde deres papirsække i en kortere periode.

Selv om det forventeligt tager tre måneder at rulle ordningen ud, så er forventningen stadig, at man er klar 1. juli.