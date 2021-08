Se billedserie Morten Tange Hansen har været butikschef i Sportmasterkæden i syv år og kommer til at stå i spidsen for butikken i Næstved. Foto: Dorte Rye Silbo

Ny Sportmaster åbner på Axeltorv

Næstved - 24. august 2021 kl. 16:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Georg Christensens Boghandel er omdannet til en sportsforretning, der har åbningsdag 31. august med goodiebags og udlån af padelbat.

Boghandler Steen Kastrup Christensen valgte i august 2018 at lukke Georg Christensens Boghandel for at nyde sin tredje alder. Siden har lokalet på Axeltorv 10 A stået tomt.

Sportmaster har i den senere tid gennemført en større renovering af lokalerne, så de lever op til en moderne sportsforretning. Tirsdag 31. august byder de for første gang velkommen i den nye butik.

Det er ikke længe siden sportskæden lukkede deres butik i byen, der var indrettet i det gamle bladhus i Ringstedgade. Nu vender de stærkt tilbage men denne gang i centrum af byen.

Man er ikke i tvivl om, hvem der åbner i den tidligere boghandel på Axeltorv. Indmaden afsløres på åbningsdagen 31. august. Foto: Dorte Rye Silbo

Butikschef glad for beliggenhed

Kunderne bydes indenfor til en spritny 400 kvm. stor butik. De kan se frem til en mere interaktiv og strømlimet butiksoplevelse.

- Vi har altid været glade for at have butik i Næstved, men med flytningen til Axeltorv bliver vi en større del af det centrale handelsliv. Jeg tror faktisk ikke, at vi kunne få en bedre beliggenhed, siger Morten Tange Hansen, der kommer til at stå i spidsen for butikken og netop har bosat sig i byen. Han har været butikschef i Sportmasterkæden i syv år.

De ansatte har arbejdet på højtryk på at blive klar til åbningen.

- Vi glæder os til præsentere butikken, der har meget mere sport og mere vægt på sportsgrene end man tidligere har set, fortsætter han.

Mobile platforme Butikken er en millioninvestering og kunderne vil mærke en ny købsoplevelse. Sport og sportsgrene er afspejlet i designet, i sortimentet og i vejledning.

Samtidig får kunderne mulighed for via mobile platforme og tablets at skabe et bedre samspil mellem onlinedelen og den fysiske butik.

Sportmaster i Odense var den første butik med de mobilie platforme. Nu kan kunderne i Næstved få glæde af den samme teknologi. Pressefoto

Goodiebags til kunder Åbningen fejres med goodiebags til de første 50 kunder.Den består af en bæredygtig mulepose med indhold til en værdi af 500 kroner. Den indeholder blandt andet et gavekort på 300 kroner til en times padel tennis i det nye Match Padel-center, der åbner i starten af september i Maglemølle.

Padel-tennis er blevet populært og til åbningen af Sportmaster vil en repræsentant fra Match Padel være til rådighed. I en periode vil det desuden være muligt for kunderne at låne et padelbat gratis i butikken for at teste sporten inden køb af bat.

De morgenfriske "sportsfolk" kan komme til morgenkaffe allerede kl. 8 på åbningsdagen og måske er de heldige at få en goodiebags.