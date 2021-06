Se billedserie Det er blandt andet i Roundup, at man kan finde det aktive stof glyphosat, som er meget godt til at stoppe uønsket plantevækst. De senere år har man arbejdet på at mindske forbruget på offentlige arealer, og det ser ud til at være lykkedes. På 25 år er forbruget i kommuner og regioner faldet fra 13.721 kg til 3400 kg aktivstof. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Nummer 1 på giftlisten i Danmark: Bruger knap 6000 liter stærke pesticider om året mod ukrudt

Næstved - 01. juni 2021 kl. 11:51 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det er en førsteplads. Og der er et pænt stykke ned til nummer to og tre.

Men det er normalt ikke en liste, hvor man har lyst til at ligge nummer et, for det handler om brugen af pesticider, altså giftstoffer til brug ved ukrudtsbekæmpelse.

Næstved Kommune har i 2020 brugt 102 kg tørstof af midler med aktivstoffet glyphosat - det er det, der er i blandt andet Roundup. Nummer to på listen er Tønder Kommune, hvor man har brugt 88 kg, mens nummer tre Haderslev har brugt 83.

Det er Susanne Tariq, Enhedslistens byrådsmedlem, der har opsnuset historien, og hun er gået i gang med at finde svar på det store forbrug.

- Nu venter jeg på svar, så jeg kan stille flere spørgsmål, siger hun.

Hun mener, at det ikke er her, man skal spare. Hellere undgå at forurene grundvandet frem for at spare på arbejdstimerne, slår hun fast.

Ingen syre Tallene kan man finde i en rapport fra Miljøministeriet, hvor næsten alle 98 kommuner har indberettet deres forbrug af pesticider.

Kommunernes samlede forbrug af pesticider er faldet siden 1995 fra 13.721 kg til 3.400 kilo i 2020. Her skal man dog være opmærksom på, at der de senere år også er sket et skifte fra de ikke let nedbrydelige stoffer - glyphosat - til de let nedbrydelige stoffer som pelargonsyre og eddikesyre.

I 2016 udgjorde delen af let nedbrydelige stoffer 27 procent af det samlede forbrug, mens de udgjorde 75 procent i 2020. Artiklen fortsætter under billedet.

Omkring 21 procent af det skrappe stof bliver på landsplan brugt på at bekæmpe invasive arter - for eksempel bjørneklo. Arkivfoto

Bare ikke i Næstved.

Her bruger man kun de stærke sager, og det undrer i den grad Susanne Tarig (EL).

Tørt aktivt stof Park og Vej oplyste på et møde i Teknisk Udvalg 3. maj i år, at deres forbrug af Round Up var på ca. 200 liter i 2020.

Vejchef Morten Toft Hansen, Park og Vej fortæller dog, at det er det tal, der er oplyst til rapporten - altså de 102 kg aktivstof - der er det rigtige tal.

Her skal man så være opmærksom på, at Park og Vej får leveret glyphosat i flydende form, og de 200 liter svarer ca. til 102 kg tørt aktivstof. Dette tørstof skal så blandes op med en faktor 57.

Det giver 5.814 liter eller kg - knap seks tons - blandet væske klar til at sprøjte ud på gader og veje.

Store kommuner Næstved er arealmæssigt en stor kommune på 676 km3, så der er et stort areal at brede de 102 kg pesticider ud på, men ser man på de tre arealmæssigt største kommuner i Danmark - Ringkøbing-Skjern på 1473 km3; Viborg på 1409 km3 og Herning på 1321 - så er deres forbrug henholdsvis seks, fem og 10 kg.

Tønder er den kommune, som efter Næstved har brugt mest glyphosat, og det er på et areal på 1284 km3 - altså knap dobbelt så stort et areal som Næstved.

Ifølge formand for Teknisk Udvalgt Helle Jessen er Næstved udfordret af et meget stort vejnet, og det er netop her at kommunen bruge Round Up.

Flere kommuner bruger slet ikke pesticider, hverken den ene eller anden art - det er blandt andre Albertslund, Lejre, Odense, Stevns og Fredensborg.

Af Næstveds nabokommuner er det Faxe, der bruger mest - 66 kg, mens Slagelse og Sorø ikke har indsendt tal til rapporten.

Enhedslistens medlem af Næstved Byråd Susanne Tariq mener ikke, at det er her man skal spare. hellere bruge penge på arbejdstimer, end at hælde glyphosat i grundvandet. Foto: Anna C. Møhl

