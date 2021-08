Borgerne kender tilsyneladende ikke til muligheden

Næstved byråd.

Næstved - 31. august 2021 kl. 22:35 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Nul forslag. Ingen borgere i Næstved kommune har benyttet sig af muligheden om at stille forslag til byrådet. Tilsyneladende kender borgerne i Næstved ikke muligheden for at stille forslag til byrådet. I hvert fald er borgerforslagsordningen ikke er en ordning, der i særlig grad appellerer til borgerne i Næstved.

På fire år er der indløbet lige præcis nul forslag til kommunalpolitikerne.

Imidlertid er der flertal for at holde fast i ordningen.

- Det er en god ide, men folk bruger det ikke, og det kan skyldes, at folk ikke ved det kender til det, sagde Lars Hoppe Søe fra de radikale. Han mente desuden, at kravet om 1300 underskrifter for at stille et forslag til debat i byrådet er alt for meget.

- Det skal gøres mere anvendeligt, sagde Lars Hoppe og foreslog i stedet et krav om 600 underskrifter for at få et borgerforslag behandlet i byrådet.

Venstre med Kristian Skov-Andersen ville gerne holde fast i de 1300 underskrifter, fordi et mandat i byrådet koster 1500 stemmer, og Githa Nelander fra Nye Borgerlige bakkede op.

- Jeg havde glemt, at der eksisterer sådan et sympatisk forslag. Grænsen på 1300 er et godt leje. Det kan man hurtigt samle, sagde hun.

Kamp om underskifter Faktum er, at folk ikke kender til muligheden, så vi kan jo starte med reklamere noget mere for det, sagde Helge Adam Møller fra de konservative.

Søren Revsbæk fra Venstre kaldte debatten for en paradeforestilling.

- Vi siger, at vi vil have borgerforslag, men vi reklamere ikke for det. Hvis vi skal bruge det rigtigt, så skal I langt længer ned i antal.

- 100 eller 50 eller nul, sagde Søren Revsbæk og tilføjede;

- 600 synes at være det laveste i aften, og det tilslutter jeg mig. For har man et værktøj, så skal værktøjskassen også være åben.

Alle stemte efterfølgende for 600 underskrifter. Også partiet Venstre, der gik imod sig selv og efterlod Nye Borgerlige alene med at være imod.

Kolonihavevejen Beslutning om at tage Kolonihavevejens udførsel ud af budgettet, som Sjællandske tidligere har skrevet om, blev som ventet vedtaget. Men ikke uden en meget lang debat om de vanskelige trafikforhold i Markkvarteret og på Hvedevænget og med en slags forventning om, at emnet - engang - kan tages op igen.

Børne- og Skoleudvalget stillede forslag om, at skolerne i år kunne slippe for at udarbejde kvalitetsrapporter for at give dem mere ro.

Imidlertid fik Venstre fik med Kristian Skov-Andersen formuleret et forslag, som de øvrige var nødt til at stemme for.

- Venstre vil have, at vi tilføjer, at vi er optaget af kvaliteten og har fokus på kvaliteten i folkeskolen, sagde Kristian Skov-Andersen.

Forslaget modtog flere bemærkninger for valgflæsk.

- Selvom det her forslag er inderlig overflødigt, så er vi nødt til at stemme om det. Så K stemmer for, at kvaliteten skal være højst muligt. Men at vi også giver folk ro.

- Skolerne har knoklet med afvikle undervisning under ekstreme omstændigheder. Men vores skoler har gjort et ualmindeligt godt stykke arbejde, pointerede Lars Hoppe Søe.

- Jeg stemmer på både minus rapporter på grund af corona og for venstres forslag, fastslog Thor Temte.

Lang orientering Orienteringspunktet om indsatsten for at øge valgdeltagelsen fortabte sig i en lang diskussion om hvorvidt Integrationsrådets opdaterede pjece skulle uddeles.

I den borgerlige side af salen blev det fremhævet , hvis man deltager i det danske demokrati, så skal det foregå på dansk uagtet om man er fra Polen eller Litaun eller Somalia.

- Og så skal kommunen ikke stille en masse til rådighed på fremmedsprog, sagde Søren Revsbæk (V).

- Det var Githa Nelander (NB) enig i og kunne dermed ikke tage orientering til efterretning, mens blandt andre Michael Perch (S) plæderede for, at et land bliver mere demokratisk des flere der deltager i de demokratiske handlinger.

Nye padelbaner Eneste rigtige konkrete beslutning var at tildele lidt over en halv millioner kroner til Næstved Tennis Klub til at etablere padeltennisbaner.

Rico Carlsen fra Venstre fandt kommunalt støttede padelbaner for ufin konkurrence overfor private baner. I stedet foreslog han at fordele de 550.000 til mindre projekter som fx kunstby, festivaller og metalfestival.

- Det er mest fair, at man åbner kulturblokken, så alle foreninger får mulighed for at søge frem for at sende alle pengene mod Næstved Tennis Klub, sagde Rico Carlsen.

Formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen afviste imidlertid, at forslaget var en hovsaløsning.

- Vi har hørt om projektet i kulturudvalget gennem flere år.

- Det lyder som om, at vi lige har fået de her penge tilovers. Det er ikke rigtigt.

- Vi har allerede fordelt havde 1 mio. kr. på projekter i hele kommunen.

- Hvis vi har afvist nogen, er det ofte fordi ansøgerne ikke har fået deres egen finansiering på plads, pointerede Linda Frederiksen.

Imod stemte Venstre og Nye Borgerlige. Resten stemt for og indstillingen blev vedtaget.