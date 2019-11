Se billedserie Det er genreorganisationen FOLK Danmark, som står bag initiativet til Danish Music Awards for Folk og World-musik. DMA Folk-prisen er blevet uddelt siden 2001. Foto: Ard Jongsma Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Nul DMA-statuetter men uendelig meget godt humør

Næstved - 11. november 2019 kl. 08:05 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag aften blev der delt DMA-statuetter ud til kunstnere i Folk/World-genreren. Det er genren for den type af musik, der ikke betegnes som vestlig musik men mere som et miks af populærmusik og traditionelle ikke-vestlige musikformer.

Danish Music Awards Folk /World-prisuddeling foregik på det københavnske spillested Alice, hvor i alt otte priser i otte forskellige kategorier blev givet.

Fire af priserne havde mulighed for at havne i Næstved. Den lokale violinist Bjarke Falgren var nemlig nomineret i fire ud af de otte kategorier. Han havde således mulighed for at vinde statuetter for Årets World-udgivelse for Postcard to Self, som han har udgivet sammen med guitaristen Sönke Meinen, Årets Folk Musiker/Sanger, Årets World Musiker og Årets Komponist/Sangskriver, også med Sönke Meinen.

Ingen priser Desværre for Bjarke Falgren blev hans navn ikke råbt op én eneste gang under prisuddelingen.

Han var dog langt fra grådkvalt, da showet var overstået.

- Jeg er bare glad for, at der kommer fokus på musikken, for det er det, vi alle sammen er her for, siger han.

Alligevel tager han ikke de fire nomineringer for givet.

- Det betyder noget for mig at blive nomineret til de fire priser, fordi det viser, at folk lytter til musikken, og så blåstempler det også det, man arbejder med overfor resten af verden, siger han.

Priser som håndvægte Bjarke Falgren har tidligere modtaget adskillige priser. Blandt andet også DMA-statuetter, som han er meget glad for. Det er dog ikke så meget titlerne men mere selve statuetterne, der har været brugbare for ham. Da han brækkede albuen for nogle år siden, havde statuetterne nemlig den perfekte vægt, så de kunne bruges som håndvægte.

- Jeg brugte dem til at genoptræne min albue med, så jeg kunne komme ud og spille igen. Det er da lidt symbolsk, siger han og griner.

Efterfest Da Folk- og Worldgenren favner meget bredt både musikalsk og geografisk, er det en sjældenhed, at så mange Folk- og Worldmusikere er samlet på et sted. Det så Bjarke Falgren som en mulighed for at tale med sine kollegaer fra den store verden.

- Jeg glæder mig til at feste med nogle mennesker, som jeg ikke ser særlig ofte, fordi vi tit optræder alle mulige forskellige steder i verden, siger han.

Vinderne af priserne som Bjarke Falgren var nomineret i var følgende: Årets World-udgivelse: Sira Kura - Faratuben, Årets Folk Musiker/Sanger: Perry Stenbäck, Årets World Musiker: Moussa Diallo og Årets Komponist/Sangskriver: Kristine Heebøll for Polyglot Pike

