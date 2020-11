Arbejdsgruppen fra venstre: Mikael Skak Pedersen, Peter Kruse, Carl Hansen, Alex Kynde, Grethe Lambrecht, Grethe Borød og Gert Larsen. De står her på fodboldbanen bag Døgndiamanten i Holme-Olstrup, som er en af grønne områder, der skal peppes op og være med til at styrke fællesskabet. Fotos: Jens Wollesen

Nu skal der skabes mere liv og fællesskab

Fællesskabet har det seneste stykke tid været sat på stand-by på grund af corona-pandemien. Mange arrangementer er aflyst, og ingen ved, hvor længe det varer ved. Sikkert er dog, at en gruppe ildsjæle fra Holme-Olstrup og Toksværd skal i gang med at planlægge, hvordan de kan skabe mere fællesskab i lokalområdet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her