Nu skal der satses på turisterne

Næstved - 02. juni 2019 kl. 08:35 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Strategien er klar, og nu skal der handles.

Kommunens erhvervsstrategi blev vedtaget på det seneste byrådsmøde, og nu skal man i gang med at lave handleplaner på de forskellige områder, som er detailhandel, bygge- og anlæg, industri og produktion, cirkulær økonomi (Ressource City) samt turisme som vækstområde.

- Jeg noterer mig, at der ikke står noget om, at dækningsbidraget skal helt væk, men det må jo falde ind under, at erhvervslivet skal have gode rammevilkår, som der står i visionerne, siger Helge Adam Møller (K), som med glæde har noteret sig oplysningen, at der de sidste to et halvt år er kommet 1667 nye private job i Næstved Kommune.

- Det svarer til tre nye job hver eneste dag. Det må da meget gerne fortsætte, siger Helge Adam Møller.

Da den tidligere erhvervsstrategi blev vedtaget, var sygehusets fremtid et hot emne og sundhedsområdet et vigtigt område i Næstved.

Det område er i den nye udgave erstattet af turisme.

- Vi har så mange spændende steder her i området, så der er potentiale for flere turister, siger Daniel Lillerøi (A), formand for plan- og erhvervsudvalget og nævner blandt andet det kommende Holmegaard Værk, som burde trække en del besøgende. Her skal gøres noget for at flere overnatningspladser.

Selv om motorvejens komme er aftalt, så står den stadig som et vigtigt punkt i erhvervsstrategien.

- Vi må ikke stoppe det arbejde, før det første spadestik er taget. Kommunen skal gøre alt, hvad der muligt, for at prøve at få den igennem, siger Daniel Lillerøi.

