Nu skal den gode arkitektur hyldes

Næstved - 31. maj 2020

Det er nu, at du kan dele din fascination af det gamle restaurerede hus, som du altid kigger en ekstra gang på, når du kommer forbi det. Eller det hus, der fremstår særligt smukt ved at respektere sin historie og det gode håndværk.

Du kan også fortælle om det hus, du selv bor i, som med sine rum og sin arkitektur skaber de helt perfekte rammer for dit liv. Du kan med andre ord være med til at hylde den gode arkitektur ved at indstille et byggeri til Næstved Kommunes præmiering af god arkitektur- og bygningsbevaring.

Arkitektonisk kvalitet

For tredje år i træk ønsker Næstved Kommune at sætte fokus på god arkitektur ved uddeling af i alt fire priser. Plan- og Erhvervsudvalg ønsker igen i år at sætte fokus på både moderne byggeri, særligt velbevarede bygninger samt anlæg som for eksempel pladser eller grønne parkrum af høj arkitektonisk kvalitet.

Kommunen spørger derfor borgerne om hjælp til at finde og indstille bygninger og anlæg, som udmærker sig ved at have arkitektonisk kvalitet. Priserne bliver uddelt hvert år på Arkitekturens Dag, som i år er den 5. oktober.

Sidste år fik kommunen øjnene op for nogle fantastiske bygninger, blandt andet den restaurerede mølle ved Herluflille, som af frivillige ildsjæle er istandsat tro mod dens oprindelige form.

Sikre øger interesse

Formand for Plan- og Erhvervsudvalget, Tina Højlund Pedersen, glæder sig til at sætte fokus på de spændende byggerier, som findes overalt i kommunen.

- Når der skabes god arkitektur, skabes der også gode rammer for det liv vi lever, hvilket kan forbedre vores livskvalitet. Desuden sikrer det også attraktive boliger både nu og for fremtiden, siger hun og tilføjer:

- Jeg håber derfor, at Næstved Kommune på denne måde kan være med til at inspirere til, at der fokuseres på den arkitektoniske kvalitet i kommende byggeprojekter i både byen og på landet. Og at vi samtidig kan være med til at sikre en øget interesse for den bevaringsværdige byggekultur, som der findes så mange gode eksempler på i hele kommunen.

Alle kommunens borgere, foreninger og virksomheder kan indstille bygninger og anlæg til priserne. Man er velkommen til at indstille sin egen bolig, eller bare noget man har set.

Dommerkomiteen

Arkitekturens Dag er en international dag med fokus på arkitektur, der afholdes den første mandag i oktober.

Præmieringen vil finde sted på denne dag ved en reception med deltagelse af ejere og arkitekter til kandidater til priserne, forslagsstillere, kommunens arkitekter, interesserede borgere og presse. Dommerkomiteen består af politikere og lokale arkitekter.