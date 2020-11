Nu skal årets roman vælges: Her kan du være med

Inden længe starter DR Romanklub igen på Næstved Bibliotek, hvor man kan være med til at vælge årets bedste danske roman. Her læses de seks romaner, som er nomineret til DR Romanprisen 2021, der uddeles hvert år.

Det er samtidig vigtigt, at romanerne er forskellige i genre og kan give gode diskussioner om litteratur og romankunst for læserne. DR vælger i samråd med repræsentanter fra landets biblioteker de seks kandidater blandt årets danske romaner og tester dem på læsere i hele landet.

Hver måned fra december til maj samles læseklubber på biblioteker landet over for at læse og diskutere de seks bøger og til sidst vælge tre kandidater, som skal med i finalen. Udover diskussionen om månedens bog blandt læseklubberne på biblioteket vil der også være omtale af romanerne i DR's programmer og på Litteratursiden.dk.

Biblioteket sørger for at skaffe bøgerne, og eneste forudsætning for at deltage er lysten til at læse og dele læseoplevelsen med andre. Når alle de nominerede romaner er læst, indstilles de tre favoritter til prisen.