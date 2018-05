Bent Hartmann, direktør for den sælgende virksomhed H. Nielsen & Søn, overdrager her nøglerne til Michael Jensen fra Mian Steel. Foto: Helle Hansen

Nu rykker det i Næstved: Erhvervslivet buldrer frem

I går overtog et firma fra Skælskør, Mian Steel, en erhvervsejendom i Næstved, som blev fraflyttet for fem år siden, og flere rykker deres virksomhed eller forretning til Næstved, fordi det er her, tingene sker. Andre eksempler er køkkenforretningen Rotpunkt, der på fredag åbner i Megacentret som det første sted på Sjælland syd for København, og Kathrine Heiberg, som via sit selskab Sellamore, igen vil skabe liv i Kalbyriscentret, som ellers har ligget helt øde hen, siden Netto flyttede herfra i august sidste år.