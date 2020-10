Nu ruller det endelige for fodbolden: Det skal være slut med huller og knolde på banen

Et af Sydsjællands smukkeste fodboldanlæg, Sønderdresset ved Herlufsholm Allé, har været udsat for hård kritik. Banerne har lidt under den våde vinter og har været frygtede af såvel medspillere, modspillere og klumpspillere, der har kæmpet med at kontrollere kuglen på den ujævne underlag.