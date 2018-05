Se billedserie Håndværkerne er nu rykket ind og er i gang med at omdanne det tidligere kloster i Næstved til 33 nye boliger. Foto: Mia Than West

Nu ombygges det tidligere kloster til 33 nye boliger

Næstved - 25. maj 2018 Af Mia Than West

Tilbage i april holdt Boligselskabet Sjælland åbent hus på Præstøvej 65 i det tidligere kloster i Næstved. Folk stod i kø for at høre mere om det nye boligprojekt i Næstved.

Over 100 skrev sig op til en bolig i boligselskabet, og allerede inden boligerne er bygget, står det klart, at der bliver rift om de nye 33 boliger.

Det glæder Tommy Novland, der er bolig- og projektudvikler hos Boligselskabet Sjælland.

- Der er en helt fantastisk interesse for byggeriet. Vi ved faktisk ikke rigtig, hvad der er årsagen. Men det er skønt, konstaterer han overfor Sjællandske.

Den markante bygning på Præstøvej 65 blev opført i 1975 til den katolske orden Sct. Elisabeth Søstrene. Klosteret fungerede indtil 2004, hvor de sidste nonner flyttede til Maribo eller Tyskland.

Elsa Terp købte stedet og omdannede til vandrehjem med 26 værelser, men solgte sidste år stedet til Boligselskabet Sjælland, da ingen ville drive vandrehjemmet videre.

For nogle uger siden blev stedet omdannet til byggeplads, og håndværkerne gik i gang med ombygningsarbejdet - med fokus på at bevare så meget af den markante arkitektur som muligt.

- Det er et hus, der har en meget høj byggeteknisk kvalitet. Derfor har vi valgt at bevare bygningen. Vi river ikke huset ned, og det overordnede layout for huset bliver egentlig det samme, forklarer Tommy Novland.

- Med relativt simple indgreb kan vi omdanne den til attraktive og moderne almene boliger samtidig med, at vi bevarer den unikke og markante arkitektur, siger han.

Vinduer og udvendige døre skiftes, og der suppleres med isolering i loftet samt ventilation. Den smukke kirkesal bevares og skal bruges til et fælleslokale for de kommende beboerne.

Udenomsarealerne bliver også bevaret. Her ryddes der op og gøres pænt, så der kan skabes et grønt areal, som beboerne kan bruge til fælles mødested.

Håndværkerne fortsætter nedrivnings- og ombygningsarbejdet frem til sommeren, hvorefter selve opbygningen af de 33 boliger går i gang.

Boligerne bliver på mellem 34 m2 og 112 m2. Der bliver 11 et-værelsers boliger på størrelse med et af de nuværende værelser, som blot får et up to date badeværelse og suppleres med køkken. De øvrige 22 boliger bliver på mellem to og tre værelser og op til 112 kvadratmeter. De indrettes som to-etagers boliger med enten to altaner eller en have og en altan.

Priserne ligger fra 2.800 kr. til 10.200 kr. om måneden uden forbrug. De fleste af de større boliger skabes ved at lægge værelser på to etager sammen til én bolig ved at inddrage gangen på den øverste etage og lave en trappe inde i den nye bolig.

Ved det åbne hus gav flere af de besøgende udtryk for, at de havde svært ved at forestille sig, hvordan boligerne kommer til at se ud. Derfor bliver der lavet en prøvebolig, så de interesserede kan få en idé om, hvordan boligerne kommer til at blive, når de er klar til indflytning.

Prøveboligen vil stå klar i efteråret 2018.

Afdelingen kommer til at hedde »Klosteret«, og det bliver boligselskabets første boliger i Næstved. Der vil være rejsegilde på byggeriet på den anden side af sommeren.

Planen er, at boligerne vil være klar til indflytning i maj 2019 - altså om et år.