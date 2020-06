Se billedserie Zoopark Sydsjælland har blandt andet fire Bengalske tigre, som publikum kan se, når de besøger parken ved Næstved. Privatfoto

Nu må Zoopark lovligt samle ind

Næstved - 16. juni 2020 kl. 04:30 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har fået tilladelse med tilbagevirkende kraft. Det er 100 procent lovligt.

Ordene kommer fra ejer af Zoopark Sydsjælland i Næstved, Spoocky Sébastien Lambert. Han har siden 19. maj samlet penge ind, som skal være med til at forbedre velfærden for dyrene og på sigt være med til at sikre dyreparkens overlevelse.

Han søgte dog først om tilladelse til indsamlingen den 3. juni - altså mere end tre uger efter indsamlingen gik i gang via et Facebook-opslag. Ifølge indsamlingslovens § 3, stk. 1, kan en indsamling først iværksættes, når indsamlingsnævnet har givet tilladelse. Det betyder, at Zoopark i tæt på fire uger ulovligt har modtaget penge fra private.

En misforståelse Nu har Indsamlingsnævnet givet tilladelse til indsamlingen. Ejeren af Zoopark har tidligere forklaret Sjællandske, at det var en dum, lille fodfejl, at han ikke fra start søgte om tilladelse.

- Det var ikke fordi, jeg ikke ville søge. Jeg var blevet fortalt, at jeg ikke skulle ansøge, hvis indsamlingen var privat. Det er en misforståelse i kommunikationen, siger Spoocky Sébastien Lambert og fortsætter:

- Alt var i orden. Det eneste, der var galt var, at jeg satte det op på nettet og gjorde offentligt. Jeg har erkendt, det er min fejl, siger ejeren af Zoopark, der nu der fremad og glæder sig over de mange donationer.

Dybt taknemmelig Coronapandemien har været hård ved Zooparks økonomi. Derfor luner det også, at flere har valgt at donere lidt penge til dyreparken. Indtil videre er der indbetalt 73.837,07 kroner på den konto, der er oprettet til indsamlingen.

- Jeg havde egentlig ikke rigtig regnet med noget. Det er penge, folk har doneret for at hjælpe. Jeg er mere end glad og tilfreds. Jeg er dybt taknemmelig, siger Spoocky Sébastien Lambert.

Pengene bliver indtil videre stående på kontoen. Han vil afvente og se, hvordan coronapandemien udvikler sig hen over efteråret, inden han tager stilling til, hvad pengene skal bruges på.

- De er med i overlevelsespuljen. Vores mål er at holde åbent så længe, vi kan. Man ved ingenting om det her, og hvordan corona udvikler sig. Det er med at sidde så hårdt på pengene, som man overhovedet kan lige nu, fastslår Spoocky Sébastien Lambert.

Fortsat politianmeldt Intentionen med den landsdækkende indsamling er, at private kan give donationer, som på sigt kan være med til at sikre Zooparks overlevelse. Der er givet tilladelse til at samle penge ind fra den 18. maj 2020 til den 17. maj 2021.

Selv om indsamlingen nu er lovlig, er Zoopark fortsat politianmeldt. Det er Berith Nielsen fra Fensmark, der har anmeldt den privatejet dyrepark for at overtræde Indsamlingsloven. Politiet har modtaget anmeldelsen, som de endnu ikke har taget stilling til.

Zoopark åbnede for sæsonen den 29. maj. Frem til skolernes sommerferie er der åbent fredag, lørdag, søndag og helligdage fra klokken 10 til 17. Herefter vil der være åbent alle dage klokken 10 til 17.

Ønsker man at støtte Zooparks indsamling kan dette gøres via MobilePay 559045 eller konto nr. 3409-13006997.

