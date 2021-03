I forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag i går mandag 8. marts sætter Næstved Bibliotek fokus på kvinder i litteraturen og de mange forskellige roller, som kvinder kan påtage sig. Der vil derfor det næste stykke tid være små og farverige samtalekort i nogle af de reserverede bøger.

Nu kommer der fokus på kvindens mange roller

Næstved - 09. marts 2021 kl. 17:04 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

I forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag i går mandag den 8. marts sætter Næstved Bibliotek fokus på kvinder i litteraturen og de mange forskellige roller, som kvinder kan påtage sig. Og til en start kan bibliotekets lånere glæde sig til at blive mødt af små farverige samtalekort om kvinderoller i nogle af de reserverede bøger.

Egentlig var det meningen, at der i marts måned skulle have været udstillinger og aktiviteter i det fysiske rum på Næstved Bibliotek, som relaterer sig til kvinderoller i det 21. århundrede. Da biblioteket fortsat er nedlukket på grund af Corona, satses der vi stedet løbende på den digitale formidling, oplyser biblioteket.

Syv modsætninger I stedet for at køre de »traditionelle« roller som mor, ægtefælle, kæreste, datter, søster med videre har biblioteket valgt at tage udgangspunkt i de syv dødssynder og sat dem op over for syv dyder. I den forbindelse er der blevet produceret nogle små bogmærker/samtalekort med spørgsmål på bagsiden om seksuel frigørelse, moderrollen, arbejde med mere.

- Vi præsenterer altså syv modsætninger, hver af dem visualiseret i enkel streg og flotte farver, hvor vi giver vores bud på, hvordan kvinderoller og kvindekamp ser ud i det 21. århundrede. De små kort giver mulighed for at reflektere over eget liv, fortæller bibliotekar Vibeke Sølling.

Når biblioteket lukker op for den »nye bestil og hent ordning«, kan der ligge små kort i de reserverede bøger. De vil også blive præsenteret på bibliotekets Instagram og på hjemmesiden, hvor der løbende kommer inspiration til læsning af bøger om og af kvinder.

Digital samtalesalon Derudover arrangerer biblioteket en digital samtalesalon på Facebook, hvor to af bibliotekets kulturformidlere tager en snak om tankerne bag temaet de syv synder og dyder samt giver et par anbefalinger til læsning. Biblioteket har også fået fat i to aktuelle forfattere, som hver især belyser de relationer kvinderoller bliver formet af - herunder familie, venner, religion, seksualitet med mere.

Tirsdag den 23. marts klokken 19 er der digitalt forfatterinterview med Sofie Jama, der skriver om samspillet mellem kultur, køn og seksualitet. Hun har for nylig udgivet »Den Nordiske Mands Hævn« (2020). Forfatterinterviewet er gratis og streames via bibliotekets Facebook-side.

Følg med Tirsdag den 13. april klokken 19 håber biblioteket at kunne tilbyde et fysisk forfatteroplæg med Katrine Marie Guldager på Næstved Bibliotek, som er aktuel med romanen »Det Samme Og Noget Helt Andet« (2021). Det er en bog om sorg, identitet og familiedynamikker - og at finde sin rolle i en turbulent tid.

Biblioteket håber ligeledes på at kunne præsentere en fysisk udstilling, når de igen åbner op. Indtil da foregår aktiviteterne online. Følg med på bibliotekets hjemmeside og på Facebook i forhold til informationer om de to foredrag og samtalesalonen.

