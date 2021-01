Det er nu muligt at hente og sende pakker hos Silvan på Erantisvej i Næstved. PostNord har åbnet endnu et udleveringssted. Foto: PostNord Danmark

Nu kan pakkerne hentes hos Silvan

Borgerne i og omkring Næstved har fået endnu et sted, de kan hente deres pakker. PostNord har nemlig slået dørene op til endnu et udleveringssted, der ligger hos Silvan på Erantisvej.

- Jeg er glad for, at vi nu kan gøre det endnu nemmere for vores kunder i Næstved og omegn at hente og sende deres pakker, siger Lenette Ludvigsen, der er distriktschef i PostNord.