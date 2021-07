Nu kan man få PCR-test uden tidsbestilling

Det er ikke længere nødvendigt at bestille tid for at blive PCR-testet på Grimstrupvej. Man skal bare møde op og stille sig i kø, men det er stadig muligt at bestille tid, hvis man vil sikre sig mod kø. Det gælder også for børn mellem to og 15 år, blot de følges med deres forældre.