Nu kan du låne en bogpose

Næstved - 21. april 2020 kl. 09:20 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods en stor fremgang i bibliotekets digitale tilbud, herunder muligheden for at låne e-bøger, er der mange, som i disse tider har savnet at kunne sætte sig med en god, gammeldags bog, nu hvor bibliotekerne har holdt lukket.

Det gjorde Næstved Bibliotek noget ved inden påske. Efter at have talt med biblioteket i Struer, som udlåner bogposer i lukkeperioden, besluttede ledelsen i Næstved, at de ville give lånerne mulighed for at låne en pose bøger til påskeferien. Da bøgerne ikke kunne afhentes på biblioteket, blev der lavet en aftale om, at bogposerne kunne afhentes hos Helsam i Ringstedgade.

Nu tages idéen også op på de øvrige biblioteker med lokale afhentningssteder, så man kan hente en bogpose på op til fem bøger i Fensmark, Fuglebjerg, Glumsø eller Tappernøje.

Bestil senest onsdag - Det kan være, at du ønsker gode billedbøger til oplæsning eller måske en spændende krimi. Desværre kan vi ikke garantere, at vi kan skaffe bestemte titler. Vi har nemlig ikke mulighed for at hente bøger fra andre biblioteker. Du kan eventuelt ønske en bestemt genre eller fagbøger om et bestemt emne. Og så vil vi gøre vores bedste for at imødekomme dine ønsker. Det er vigtigt, at du præciserer, hvilke aldersgrupper bøgerne skal være til, fortæller bibliotekarerne Lene Holst Schmidt og Lars Ovesen, som pakkede omkring 40 bogposer op til påske på Næstved Bibliotek.

Næste omgang af bogposer skal bestilles inden onsdag den 22. april klokken 15. De kan så afhentes fra om fredagen hos Helsam i Næstvd, Extra-tanken i Fensmark, Superbrugsen i Glumsø eller frisør Salon Choi i Tappernøje. Afhentningsstedet i Fuglebjerg er endnu ikke på plads.

Det er efter først-til-mølle-konceptet, så det er en god idé at bestille bøgerne så hurtigt som muligt. Personalet har naturligvis vasket og sprittet hænder inden pakning af bøgerne. Læs mere om ordningen på bibliotekets hjemmeside.

