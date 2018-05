Sidste år deltog en række elever fra Næstved Kommunes skoler i »Viking for en dag« på Dybsø Naturskole i forbindelse med Aktive Feriedage. Igen i år er det muligt at melde sig til aktiviteten.

Nu kan du igen være aktiv i din skolesommerferie

Går du med en drøm om at være kusk for en dag eller blive bedre til at lave mad? Så har du nu muligheden. Igen i år tilbyder kultur- og fritidsforeninger samt institutioner i Næstved Kommun en masse forskellige aktiviteter til børn og unge i skolernes sommerferie.

I ugerne 27 til 32 får alle elever i 0.-9. klasse, som er bosiddende i Næstved Kommune, mulighed for at prøve kræfter med kendte eller nye idrætsaktiviteter og kreative workshops sammen med andre. Aktive Feriedage tilbyder børn og unge en aktiv sommer med masser af sjove, udfordrende og spændende oplevelser. Måske er det ved vandet i Susåen, i kanalen eller ved kysten? Måske er det i skoven, ved spejderhytten eller på ridebanen? Måske er det i idrætshallen, svømmehallen eller på motorbanen? Uanset hvad kan du regne med at møde engagerede voksne og unge, der brænder for en aktivitet og gerne vil invitere dig med til at opleve den.