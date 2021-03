Skal bøgerne afhentes på Næstved Bibliotek, skal der bestilles tid på forhånd. Det er ikke nødvendigt på de mindre biblioteker. Foto: Næstved Bibliotek

Nu kan du igen bestille og hente bøger på biblioteket

Næstved - 06. marts 2021 kl. 22:36 Kontakt redaktionen

Under coronanedlukningen har der været meget stor interesse for bibliotekets bogposer. Alligevel har mange savnet muligheden for at kunne bestille lige præcis de bøger, som de har lyst til at læse - her har bogposerne nok været lidt af en lykkepose.

Derfor vil det glæde mange, når biblioteket - selvom det stadig er nedlukket - fra på mandag igen åbner for muligheden for at bestille materialer hjem, som så kan afhentes i bestemte tidsrum.

- Vi har været glade for at kunne tilbyde bogposerne og ikke mindst for det store arbejde, som vores samarbejdspartnere har gjort - men vi oplever, at borgerne gerne selv vil bestemme, hvad de vil læse. Det forsøger vi nu at imødekomme med denne nye »bestil og hent«-ordning, som afløser bogposerne. Vi ved også, at de studerende har manglet muligheden for selv at bestille, udtaler personalet på Næstved Bibliotek i en pressemeddelelse.

Særligt telefonnummer Det er altså mandag, at biblioteket atter åbner op for systemerne, så der kan reserveres materialer igen. Man kan reservere via app og hjemmeside, og man får besked fra biblioteket, når bøgerne er kommet hjem og klar til afhentning.

Er man låner på Næstved Bibliotek, skal man efterfølgende ringe på et særligt nummer, der er oprettet specielt til tidsbestilling for afhentning. Bøgerne kan hentes mandag til fredag i særlige tidsrum.

Brugere af bibliotekerne i Fuglebjerg, Glumsø, Tappernøje og Fensmark kan hente i to forskellige tidsrum tirsdag og torsdag, og her skal der ikke bestilles tid på forhånd. Der må dog påregnes lidt ventetid ude foran biblioteket, da der kun må lukkes én person ind ad gangen.

Ved afhentning udleveres et par handsker, så ingen direkte rører udlåns- elle afleveringsautomaterne. Det er et kort ophold, hvor det kun er muligt at afhente og låne de reserverede materialer. Der er ingen mulighed for at finde materialer fra hylderne eller benytte sig af andre af bibliotekets tilbud.

