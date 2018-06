Med det nye tiltag »Bestil et foredrag«, får politiet fremover mulighed for at belyse forskellige bekymringer hos borgere, fortæller Vicepolitiinspektør Allan Holm fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der her står sammen med justitsminister Søren Pape Poulsen.

Nu kan du bestille foredrag hos politiet

Næstved - 04. juni 2018 kl. 10:05 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et forsøg på at bringe politiet tættere på borgerne i lokalsamfundene åbner Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nu for et nyt tiltag. Fra den 1. juni er det muligt at bestille et foredrag fra politiet, som tager udgangspunkt i et specifikt område.

Det er en udvidelse af den mulighed, der allerede har eksisteret i flere år, hvor man på politiets hjemmeside kan bestille en færdselskontrol til et bestemt område.

- Formålet med »Bestil et foredrag« er at give borgerne et retvisende billede af kriminaliteten i vores kreds og samtidig informere om de forebyggende foranstaltninger, man kan lave for at undgå kriminalitet, fortæller vicepolitiinspektør Allan Holm, der er leder af politikredsens forebyggende indsats.

- Vi vil gerne i endnu tættere dialog med borgerne. Dels for at yde en god service, og dels for at drage nytte af borgernes viden og holdninger. Man bliver meget klogere af at lytte til hinanden, uddyber han.

Det er dog ikke helt nyt, at politiet holder foredrag for borgere. I dag holder medarbejdere fra politikredsen foredrag for forskellige borgergrupper, men med det nye tiltag bliver adgangen til politiet endnu lettere.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har hovedstation i Næstved og dækker den sydlige del af Sjælland samt Lolland og Falster med lokalstationer i Slagelse, Vordingborg, Nykøbing F. og Nakskov samt udlændingekontrolafdelingen i Maribo. Meningen med »Bestil et foredag« er, at politiet har mulighed for at synliggøre og målrette deres indsats væsentlig bedre.

De emner, som politiet i første omgang planlægger at tage op er politikredsens vision, strategi og praksis, it-kriminalitet og borgervendt kriminalitet - herunder indbrud, tricktyverier og lignende. Foredraget tilpasses målgruppen og lokalområdet blandt andet for at vise det reelle kriminalitetsbillede i et bestemt område.

Ordningen etableres på www.bestilenbetjent.dk, og tilbuddet retter sig blandt andet til lokale borgergrupper som grundejerforeninger, beboerforeninger, ældreklubber med videre.