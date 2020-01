Se billedserie I efteråret kunne formand for Lokalråd Fladså Varnny Mattsson ikke få tilbudt gratis tilslutning til TDC?s fibernet. Det var Lovvej - som han her står på - der skar byen midt over. Nu kan han glæde sig over, at TDC udvider. Foto: Kim Rasmussen

Nu får resten af byen også tilbudt gratis fibernet

Næstved - 21. januar 2020 kl. 11:30 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TDC NET fortsætter udrulningen af lynhurtigt fibernet i Næstved Kommune og tilbyder nu gratis tilslutning til yderligere 2.500 adresser i udvalgte områder i Mogenstrup og Næstved.

Det glæder Varnny Mattsson, som i efteråret stod frem i avisen, fordi han undrede sig over, at Mogenstrup blev skåret midt over, og kun omkring halvdelen af borgerne fik tilbudt gratis tilslutning.

- Det er rigtig godt. De sætter boksen op og gør klar. Så kan folk selv vælge, om de vil bruge det eller ej, siger Varnny Mattsson, der bor på Åvænget i Mogenstrup, som i første omgang ikke var en en del af området, hvor TDC gravede fibernet ned.

Endnu flere borgere i Næstved kan få glæde af, at TDC NET Fiber udvider deres område.



Trykket på knapper Lokalråd Fladså tog derfor kontakt til TDC, som forklarede, at borgerne skulle vise interesse ved at skrive sig på interesselisten inde på deres hjemmeside. Lokalrådet opfordrede via deres Facebook-side og hjemmeside derfor alle interesserede til at kontakte TDC med henblik på at få fibernet.

- Vi ville gerne have flere interesserede, og vi har da gjort et stykke arbejde for det. Vi fik trykket på nogle knapper. Om det er det, der er årsagen ved jeg ikke, siger Varnny Mattsson, der allerede har tilmeldt sin adresse og ser frem til lynhurtigt bredbånd.

Her ses eksisterende og nye områder med fibernet fra TDC i Mogenstrup. Kortet er vejledende.



Stærkt bidrag Efterspørgslen i området har i hvert fald været stor nok til, at TCD nu har besluttet at udvide. Det betyder, at Varnny Mattsson og mange andre borgere i Mogenstrup og Næstved nu kan blive tilsluttet TDC NET Fiber helt gratis.

- Vi har oplevet stor interesse for vores fiberprojekter i Næstved. Derfor er det naturligt for os at udvide udrulningen. Med 2.500 nye adresser, som kan få gratis tilslutning til lynhurtigt internet, yder vi et stærkt bidrag til fremtidssikringen af den digitale infrastruktur i Næstved, siger Henrik Leu Christiansen, der er leder af fiberudrulning hos TDC NET.

5500 adresser Takker man ja til tilbuddet om gratis tilslutning, vil adressen blive tilsluttet TDC NETs fibernet, og de nødvendige installationer vil blive udført uden beregning.

For at gøre brug af den gratis tilslutning til fibernettet skal man købe et abonnement hos en udbyder efter eget valg. Det er dog også muligt at få udført den gratis tilslutning uden at tegne abonnement.

Med en tilslutning til fibernet fra TDC NET er det muligt at opnå downloadhastigheder på op til 1.000 Mbit/s. Hvilke hastigheder, der er mulige på den enkelte adresse afhænger dog altid af udbuddet hos de tilgængelige bredbåndsudbydere. Husstande og virksomheder i de nye områder kan bestille gratis tilslutning til fibernet på www.tdcnet.dk/fiber.

Med tilføjelsen af de nye områder omfatter TDC NETs fiberudrulning i Næstved Kommune nu omkring 5.500 adresser. Anlægsarbejdet starter til marts og forventes færdig til maj.

