Pasningsordningen Den Grønne Flyver - med Bitten og Jesper Jørgensen - er blandt de private børnepassere som får kompensation på 550 kroner per barn til corona-rengøring. Her ses de ved et arrangement i Næstved. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nu får private børnepasningsordninger også corona-tilskud

Mundbind, sprit og ekstra rengøring. Det har kostet ekstra at holde dagplejere og institutioner åbne under coronapandemien. De kommunale institioner og dagplejere er blevet kompenseret af kommunen for de ekstra udgifter.

550 kroner per barn

De private børnepassere modtager 550 kroner per barn, og det er det samme som de kommunalt ansatte dagplejere får. Man slipper også for en masse bureaukrati, når det bliver en fast takst, og ikke et spørgsmål om at sende kvitteringer for udgifterne.

Bitten og Jesper Jørgensen driver den private pasningsordning Den Grønne Flyver i Næstved Syd, og passer for øjeblikket til børn. Bitten Jørgensen er glad for, at de private også får kompensation.