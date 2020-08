Giv os naturen tilbage, har det lydt i et høringssvar fra biolog og lokalråd i Mogenstrup, om planerne om at flytte DSBs værksted til den fredede Mogenstrup Ås. Foto: Thomas Olsen

Nu er toget er kørt: Flertal i byråd siger ja tak til DSB-værksted

Næstved - 26. august 2020 kl. 04:10 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods masser af lokal modvilje og vrede læserbreve i Sjællandske, lykkedes det ikke beboerne i Myrup nær Mogenstrup at forpurre DSBs planer om at bygge værkstedsbygninger nær Mogenstrup Ås.

Hensynet til arbejdspladser og elektrificering af jernbanerne vejer tungere.

Tirsdag aften vedtog et flertal i byrådet et lokalplanforslag og et tillæg til kommuneplanen, så DSB kan flytte deres værksteder fra Otto Busses Vej i København til Fårebakkerne nær Mogenstrup.

Trods massiv lokal modstand og 35 høringssvar er den eneste ændring et forslag fra Danmarks Naturfredningsforening om grønne tage på værkstedsbygningerne.

- Det er en sag vi har drøftet i flere år og planen er at sikre el-drevne tog i mange år fremover. Jeg forstår godt, at mange i området undrer sig over så et stort anlæg, men det er de mange arbejdspladser vi skal tage hensyn til, sagde borgmester Carsten Rasmussen (S) som optakt til en debat om at ændre et areal på 71 hektar til erhvervsområde.

Der er bred anerkendelse i byrådet af, at DSBs udflytningsplaner går ud over herlighedsværdien og naturen ved Mogenstrup Ås. Arbejdspladser og Næstveds bidrag til at elektrificere jernbanenettet er vigtigere.

- Vi har studeret materialet og høringssvarene, og konkluderet at placeringen ved Mogenstrup Ås er den bedste. Den visuelle påvirkning er minimal og vi er villige til at betale prisen for, at vi mister grønne arealer. Vi sikrer mange arbejdspladser og det er sikkert en af de beslutninger, som kommer til at påvirke Næstved i mange år fremover, sagde den radikale Lars Hoppe Søe.

Kun Enhedslisten er imod at placere værkstedet ude i landskabet.

De mener, at der tages for lidt hensyn til naturen og at borgerne ikke er blevet hørt tiltrækkeligt.

- Vi er glade for at støtte den grønne omstilling, men det skal ikke ske på bekostning af naturen, Vi mener ikke, at det er godt nok belyst, om man kunne finde alternative placeringer og alternativ tilkørselsvej. Vi er godt klar over, at det her går i gennem, så vi håber, at skaden på naturen bliver så lille som mulig, sagde Enhedslistens Susanne Tariq.

Værkstedsbygningerne bliver 10 meter høje, og skal kunne håndtere togstammer af op mod 300 meters længde.

Værkstedet ventes klar til fremtidens elektriske togtrafik i 2025.

