Det er på plænen her, at der blandt andet skal etableres en scene, orangeri og et område med outdoor fitness.

Nu er planen for »Plænen« klar: Sådan ser projektet ud

For under to måneder siden fik de beskeden om, at pengene er i hus. Nu er lokale ildsjæle i fuld gang med at skabe et samlingssted i byen, der skal styrke fællesskabet og samle borgerne på tværs af alder og interesser.

Det skal de 400.000 kroner fra Nordea-Fondens Her bor vi-pulje ska bidrage til. Det er repræsentanter fra Holme-Olstrup Toksværd Lokalråd, menighedsrådet, bylauget, Idrættens venner, Aktivitetshuset Toksværd og foreningen »De Unges Dag«, der sammen vil skabe nye rammer for at mødes.