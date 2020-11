Se billedserie For to år siden, blev A-broen påkørt af en lastbil og revet midt over. Nu er den endelig på plads, efter strid mellem Næstved Kommune og chaufførens forsikringsselskab. Fotos: Mia Than West

Nu er gangbro endelig på plads: Trafikeret vej kan igen passeres sikkert

Næstved - 06. november 2020 kl. 11:10 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Det er igen muligt at passere Østre Ringvej via A-broen. Det betyder, at skolebørn kan komme sikkert over den trafikerede vej, der dagligt benyttes af flere end 13.000 bilister.

For snart to år siden blev broen revet midt over af en lastbil. Chaufføren havde glemt at sænke kranen, og kollisionen var så voldsom, at et stykke af gangbroen blev revet løs og slynget omkring 30 meter væk - direkte ind i et cykelskur på den nærliggende skole. Heldigvis kom ingen til skade - udover lastbilchaufføren, som slap med et benbrud.

Skubbet på Det har taget længere tid end forventet at få genetableret broen. Årsagen er en strid mellem kommunen og chaufførens forsikringsselskab, Topdanmark, der har været uenige om prisen og genopførelsen af A-broen.

For et år siden nåede de dog til enighed, og i februar i år begyndte entreprenøren arbejdet med at få fjernet resterne af gangbroen og få dem repareret.

Østre Ringvej blev spærret for to uger siden, hvor det allersidste arbejde med at få A-broen på plads gik i gang. Ifølge centerchef i Center for Trafik og Ejendomme i Næstved Kommune, Torben Kelm Danielsen, har de ikke haft indflydelse på tidsplanen, da det er en proces, der er foregået i et forsikringsselskab. De har skubbet på for at få åbnet broen hurtigst muligt.

Det er langt hen ad vejen den gamle bro, der er blevet sandblæst og sat i stand. Nu er broen på plads og benyttes igen af cyklister og gående.

:Cyklister og gående kan igen passere Østre Ringvej sikkert.

