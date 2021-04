Han er kendt af mange mennesker. Niels Funder har drevet en seriøs butik med kvalitetstøj til mænd gennem 39 år. Nu er der ophørsudsalg. Han har besluttet at stoppe for at realisere nye drømme indenfor iværksætteri. Foto: Jan Jensen

Nu er det slut efter 39 år med kendt tøjbutik

Næstved - 27. april 2021

Det kunne være fedt, hvis der var et par unge gutter med masser af energi, skæve ideer og gåpåmod, der havde lyst til at kaste sig udi at skabe en version 2021 af den nu 39 år gamle tøjbutik på Axeltorv.

Niels Funder har kastet boldene op i luften, men de landede alle på gulvet. Han synes, det er lidt ærgerligt, for hans erfaring i en branche, der er præget af netsalg, peger i retning af, at der stadig - og altid - vil være brug for fysiske butikker i Næstved.

Byen er centrum for specialbutikker, og i følge den erfarne ejer, kræver det engagement fra personer, der vil bidrage til en fortsat udvikling.

Det var på et volontørophold i Hamborg Niels Funder blev inspireret til at etablere sin egen tøjbutik.

Ford blev til Funder Vi skruer tiden tilbage til dengang bilforhandler Offer Andersen holdt til i Kindhestegade. Værksted var i baggården, der hvor Mister er i dag, og udstilling af datidens spritnye Ford Escort bag de store ruder ud til gaden.

I 1982 havde Offer Andersen rømmet udstillingen og Niels Funder realiserede sin drøm.

- Det var ikke så let dengang, for der var flere veletablerede tøjforretninger i byen. Jeg var oppe imod Kai Olsen, Haagensen og Regent. Dengang var der et struktureret forhandlernet, hvor mærkerne blev fordelt mellem butikkerne, og der var jeg dårligt stillet som ny, siger 61-årige Niels Funder.

Kendt for nye mærker Den unge tøjmand måtte selv ud og opsøge nye agenter og mærker, og de mange messebesøg og opsøgende møder udviklede sig til at blive en stil.

- Det blev et dna for forretningen. Vi blev på den måde frontløbere for nye mærker, og det viste sig også, at vi ramte ret godt mange gange.

Niels Funder nævner italienske Ball, som dengang var et meget dyrt mærke, men så lavede de en skandinavisk serie, som han fik succes med. Funder har også været med til at løfte det gamle mærke Levi's frem.

I 1986 flyttede han til Axeltorv, og var med på modeshow sammen med kollegaen Gitte Engberg. De to forretninger har altid stået for kvalitet og for at være på forkant med moden. Gitte E lukkede i sommeren 2018.

En personlig beslutning Jagten efter nye mærker og ikke mindst kontakten med kunderne har gjort livet i butikken spændende og sjovt.

- Jeg har kunder, der har handlet her gennem alle årene. Jeg har ikke noget at klage over, og hvis nogen tror, jeg lukker på grund af coronaen, tager de fejl. Det er en personlig beslutning, som er taget før krisen. Coronakrisen har blot udsat lukningen, siger Niels Funder.

Funder havde i en årrække en afdeling i Slagelse Centret som blev drevet af Finn Jensen. Den blev lukket ned for godt 12 år siden.

Niels Funder har kigget i krystalkuglen og er blevet enig med sig selv om, at det er nu, han trækker stikket og lukker forretningen. Det vil ske endeligt i slutningen af maj.

