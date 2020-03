Matas i Sct. Jørgens Butik er åben igen og forbliver åben. Foto: Helle Hansen

Nu er det ganske vist: Matas er åben

Næstved - 21. marts 2020 kl. 12:02 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter nogen forvirring åbnede butikskæden Matas fredag morgen atter sine forretninger i butikscentrene.

Onsdag morgen åbnede Matas og lukkede så igen senere på dagen både i Næstved Storcenter og Sct. Jørgens Parks butikscenter. Nu er butikkerne åbne igen.

Den noget forvirrende adfærd skyldes et spørgsmål om tolkning af Regeringens udmelding tirsdag aften omkring lukning af storcentre og butiksarkader, hvor dagligevarebutikker og apoteker blev friholdt.

Både og - Vi fik allerede besked torsdag morgen om, at Matas er omfattet af undtagelserne og dermed godt må holde åbent, siger Klaus Fridorf, Matas' kommunikationschef, men kæden valgte at bruge torsdagen på at gøre butikkerne klar til de nye krav.

- Vi har fået lov til fortsat at holde åbent, da vi både sælger dagligvarer, håndkøbsmedicin og medicinsk udstyr som termometre, forklarer Klaus Fridorf.

I Tyskland og Italien bliver butikker som Matas' også regnet med blandt dagligvarebutikker og apoteker.

Hurtig afklaring - Det er fantastisk, at vi kunne få svar på sådan et spørgsmål i løbet af et døgn, siger kommunikationschefen.

I og med Matas er en stor butikskæde er man også her vant til at arbejde med meget længere tidshorisonter, når der skal ske ændringer.

- Det vil typisk være noget med et halvt eller helt år til at indføre nye tiltag, siger Klaus Fridorf. Her var der under 24 timer til at agere ud fra de nye krav.

- Men nu er alt gået op i en højere enhed, siger han. Og Matas har åbent igen.

