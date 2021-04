Nu er der åbent: Oplev landets ældste og største tulipanfestival på Gavnø

Af Mia Than West

Gavnø Slot er atter vært for en storstilet udstilling af tulipaner. Tulipanfestivalen er i dag et »must-see« for tusindvis af blomsterglade haveentusiaster, der kommer til fra nær og fjern.